Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014 indican que 7.1 millones de habitantes en México tienen alguna discapacidad, pero no especifica de qué tipo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), citada en un diagnóstico hecho por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos mexicanos con discapacidad tienen menos posibilidades de ir a la escuela. Cerca del 47% de esos niños no va a preescolar, el 17% no asiste a la primaria y el 27% nunca llega a estudiar la secundaria.