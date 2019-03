Además, a la hija de Roberto la obligaron a subir a una de las habitaciones.

"Mientras me cambiaba me dijeron: ¿Cómo puedes dormir con tanto perro? Deberías dormir con personas como nosotros, que te besemos, te demos caricias, no con un perro que te lama", le dijeron los policías después de obligarla a cambiarse la ropa frente a ellos.