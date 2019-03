"No es posible que nos alienten a un panorama de traición, si él era infiltrado o no, o si ya había desertado o no, aún así sufrió el mismo destino, era nuestro compañero y se encontraba ahí cuando los desaparecieron", dijo el normalista que llegó pocos minutos después al autobús donde los desaparecieron y que estaba sitiado por policías municipales y elementos del Ejército.