Monroy: Platiqué con Juan Lara … Hay un chingo de lana, güey, que se puede recuperar en la parte de obra y están los Oxxos, donde se tiene que manejar ahí una feria. Yo estoy seguro que no les han de estar ni cobrando, hay un chingo de business que se pueden hacer, pues, para que tú lo manejes, güey. Yo les dije que les hacía el paro pero después ya ni me hablaron ni me contestaba el teléfono.