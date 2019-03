El diputado Nazario Norberto Sánchez propuso una adición al artículo 251 del Código Penal de la capital, relativo a la portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir, y plantea que no sean considerados objetos prohibidos "los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano", siempre y cuando no los contenedores no sean mayores a 150 gramos.