Las respuestas que reciben en sus grupos de pertenencia como la familia, los amigos, el trabajo, incluso en su relación de pareja permiten afirmar que las micro violencias existen. El repertorio es amplio va desde los 'buenos consejos' de familiares y amigos que les dicen: "Pues ya no te maquilles tanto", "no te vistas así", "no salgas a esa hora", "no seas tan amable", "no sonrías tanto", "no uses ropa de ese color", "no uses el cabello suelto", "cuídate más", "no te distraigas", etcétera, hasta la terminación de una relación de pareja o laboral o el distanciamiento de la familia que no soporta la presión que supone que una mujer denuncie públicamente, o incluso en un círculo más pequeño, el haber sido víctima de un delito.