Hace unas semanas, el presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Tomás Natividad Sánchez, aseguró que a este gremio no le preocupa la organización sindical de los trabajadores, siempre que se realice con legalidad y no se cometan excesos, por ello expresó que el sector empresarial teme que no se respete el estado de derecho en estos conflictos.