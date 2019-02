Donald Trump y Kim Jong-un reanudan reuniones en el segundo día de cumbre en Hanói

El mandatario norcoreano aseguró este jueves estar dispuesto a eliminar sus armas nucleares. "Si no lo estuviera, no estaría aquí", respondió a un periodista cuando le preguntó al respecto, a lo que el presidente de EEUU replicó: "debe de ser la mejor respuesta que has escuchado"