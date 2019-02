"Es lo que hay, es lo que tengo para poder mantenerlos. Yo quisiera mandarles más recursos a mi familia; desafortunadamente después de esta campaña todos piensan que soy multimillonario, pero la verdad es que me estoy tronando los dedos, si no es por el apoyo de mi familia y algunos amigos no podría mantener a mi familia allá", indicó con voz molesta.