"No tenemos un sustituto inmediato, será un proceso de hacer entrevistas, ahorita no hay un perfil que pueda suplir las responsabilidades de Ana. No nos cerramos a que sea hombre o mujer, no sabemos, pero también está la posibilidad de voltear a ver al plantel femenil, alguna de nuestras niñas la podríamos encauzar para que sea auxiliar", comentó Cuellar.