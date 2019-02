"En un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije esta mujer no se cansa de mandarme mensajes. El mal se vence con el amor. No es que me vaya a poner a escribirle a todo el mundo pero a esa persona que me estaba atacando les dije: 'Que Dios te bendiga, espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad. No sé que te esté pasando pero todo se va a resolver porque mereces ser feliz, eres una gran persona'. Después me escribió que la verdad sí la estaba pasando muy mal en su vida", narró para la revista.