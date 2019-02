"No sé como estén los contratos de la Fórmula 1; si no están firmados ya no vamos a poder, porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del Fomento al Turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya, entonces no sabemos en qué situación están. Estos contratos los vamos a revisar", dijo el Presidente.