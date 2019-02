Además declaró que no le interesan las críticas en su contra. "La verdad no me interesa, el tema de las críticas me tiene sin cuidado porque esa dislexia que me puede dar de repente con las palabras, me pasa incluso con mis compañeros, con la gente que trabaja conmigo, se me olvida el nombre y yo (digo) 'cómo se llama…', pero no pasa nada, mis errores no le hacen daño a nadie".