No caigamos en la trampa de quienes, queriendo vivir del dinero público, asustan con el petate del muerto: que esto corromperá a los partidos. Que la falta de dinero público será sustituida por mafias ¡Todo lo contrario! El dinero negro ya está infiltrado en los partidos, no es sustituto sino complemento en este sistema corrupto que no se sacia con el dinero de la gente. La solución a esos riesgos está en la transparencia total que nos permita asegurarnos que la financiación procede de los militantes. Defendamos pues cuentas perfectamente claras y estrictamente austeras.