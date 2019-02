Otro de los motivos es que estudios como el de Faunalytics "What Is The Most Effective Veg Outreach Video?" que compara la eficacia de 4 tipos de videos, uno de ellos con contenido gráfico, ha mostrado que si bien las personas que los veían al final tenían una inclinación muy similar a hacer cambios en su consumo para ayudar a los animales, el video con contenido gráfico era algo más elevado. Pero también mostró que menos personas estaban dispuestas a verlo.