"Mira pu** viejo acedo Manuel López Obrador ni con toda tu pu** gente nos van hacer nada, sálganse a ching** a su pu** madre de Tijuana aqui no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre está no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca. ATTE. La nueva alianza Lobo alfa 20, Tabo y el flaquito de tijuana más fuerte que nunca. puro CAF put** Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño".