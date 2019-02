"Las personas me conocen saben que amo mi trabajo y todos los días trato de hacer las cosas con amor y profesionalismo para ayudar a los ciudadanos atendiendo la línea de emergencias 9-1-1☎ Así que al hoy recibir la llamada de nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich para felicitarme por mi desempeño, me emociona y me motiva a seguir haciendo lo que me gusta con mas ganas. Gracias por este detalle tan especial para mi. Estoy muy agradecida 😍".