A finales del mismo año, Alfaro Ramírez expresó su inconformidad por no ser tomado en cuenta en el diseño de la estrategia de seguridad para su Estado. "Las autoridades estatales y municipales electas no somos invitados a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro Estado por mandato constitucional. Con la seguridad no se juega a la política", sentenció en aquel entonces.