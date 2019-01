"Realmente no sabía si confiar en la policía, porque empezaron a actuar muy raro. Nosotros empezamos a contratar un servicio de vigilancia las 24 horas, evidentemente nos fuimos y dejamos a una persona encargada", relató.

Tras despedir a varios de los trabajadores, disminuyeron los intentos de extorsión, sin embargo, no procesaron ninguna denuncia al sentirse desprotegidos. "No fuimos con las autoridades, no quisimos confiar en el sistema y contratamos un sistema de vigilancia armada, y hasta ahí se quedó", detalló.