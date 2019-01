"Hay investigaciones que dicen que esta generación está más metida en cuestiones tecnológicas como aplicaciones de ligue, porque les es más fácil hacerlo a través de una aplicación porque no tienen tiempo. Pero eso lo hacen los millennials y adultos que no tienen tiempo. Me es más lógico pensar que personas adultas utilicen estas aplicaciones porque no tienen tiempo de salir a ligar como cuando estaban más jóvenes", dijo a Infobae México.