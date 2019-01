"Ella me ayudaba en la papelería, tenía su refugio de perros, le gusta la música de Janis Joplin y su pasatiempo era leer. La revista y blog literario es un proyecto que teníamos juntas. Sí salía a fiestas, pero la mayor parte del tiempo la pasaba paseando a sus perros en la tarde", detalló Jazmín.

Leslye logró rescatar a varios perros de la calle y, gracias a su refugio, colocó en adopción al menos a once de las mascotas.