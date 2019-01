Para 2019 se tiene una previsión inflacionaria de 3.4% por encima de la meta de Banco de México, aunque es verdad, hace más de un año que se rebasó y ahora se harán esfuerzos por contenerla y regresarla a la banda conveniente que favorezca la economía de las familias mexicanas. Me permito dudar de alcanzar este nivel: se ha demostrado que el incremento de la tasa de interés —ya en 8.25% y se espera siga incrementando durante el nuevo calendario— no ha sido suficiente para lo que a mi parecer es el factor que encarece los precios, es decir, el lado de la oferta, los productores que al enfrentarse a materias primas más caras reflejan esos mayores costos en los consumidores.



El tipo de cambio peso-dólar con el cual fue hecho y aprobado el presupuesto se encuentra alrededor de los 20 pesos; cabe decir que este es un valor promedio y que seguramente durante el año podrá alcanzar niveles mucho más altos, provocados por la debilidad de la economía del país o por factores externos que golpeen a nuestras finanzas.



Por su parte, las finanzas públicas tienen sus cimientos en la supuesta 'no creación de nuevos impuestos', sin embargo, y en un claro incumplimiento de la promesa electoral, la gasolina no tendrá un descenso en su precio, por el contrario el incremento inflacionario y la desaparición del subsidio seguramente afectarán al bolsillo de los mexicanos, ya sea de manera directa al pagar más o de manera indirecta si los productores deciden reflejar este incremento en el precio de los bienes de consumo. Al final, la sociedad es la perjudicada.



Por el contrario, en lugar de nuevos impuestos, lo cual es positivo, no olvidar que somos uno de los países donde la base que contribuye es de las más pequeñas. A partir del día uno del año existe una franja fronteriza, que no beneficiará a los más desfavorecidos del sureste del país, sino a los estados y municipios del norte, en la búsqueda de una mayor competitividad ante el vecino poderoso, que por cierto, sigue obstinado en cerrar su frontera con un muro.