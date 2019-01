"Empezó a doler, no vi que pasó, me quité los zapatos, me pusieron hielo, me dijeron que era una bala, ya había bajado a mis dedos, me hicieron una radiografía y me dijeron que tenían que sacar la bala", contó a ADN 40, Natalia, una víctima de la "lluvia de balas". El calibre de la bala que la hirió era AR-15.