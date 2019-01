En relación a la Guardia Nacional expresó su rechazo a la iniciativa, "de entrada no me gusta porque no puedes militarizar a la policía, es decir, tu estas tomando a 50.000 militares y los estás pasando a ser policías, el que es militar se metió a ser militar no se metió a buscar ser policía, entiendo perfectamente que en este momento no podemos sacar al Ejército de las calles, me queda claro que quedaríamos en estado de indefensión sin el Ejército, sin embargo considero que se pueden buscar otras reformas jurídicas para darle una certeza a los militares y que no estén fuera del marco jurídico".