Tal es el caso de Leonor Lovera, una empleada del SAT con 23 años de antigüedad, quien denuncia presiones para que firme su renuncia, " me llamó mi jefa y me dijo, aquí esta tu renuncia fírmala… le dije que no le firmaba nada, me dijo que entonces me iba a llegar el cese y que yo con eso ya estaba inhabilitada para trabajar".