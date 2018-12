"No soy un fotógrafa experta y a la mejor las imágenes no transmitan lo que voy a decirles, pero estoy orgullosa de mi Juárez y su gente, porque he visto en muchas noticias como la gente en otros lugares hace rapiña de la desgracia de un choque cuando hay mercancía de por medio… y hoy me tocó hace un momento ver un choque, ver como salían las cajas de galletas volando y como gente se acerco y yo esperaba verlos correr con la mercancía pero no, recogían la mercancía regada y la orillaban a la banqueta, una ambulancia pasaba en ese momento y se quedó a ver como estaban todos… nadie hizo rapiña, al menos en lo que el cambio de semáforo me permitió ver", escribió la mujer.