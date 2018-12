Por su parte, al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su cariño y respeto por la diputada Tatiana Clouthier, "somos libres, que todos opinen, somos muy respetuosos de eso. Yo no le doy instrucciones a nadie, no les digo: 'No hables'. Nunca lo he hecho, con nadie, ni con dirigentes cercanos, amigos, servidores públicos, ni tampoco con periodistas. Entonces, lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse, y la respetamos y la queremos mucho."