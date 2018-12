Uno de los primeros mensajes se publicó el 7 de diciembre. "Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer dia lo hubiese dado , es mi unica hija como la voy ha poner en peligro … desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar me siente impotente que todo lo que en años hemos trabajado no me alcance, perdon por no tener, por favor liberen a mi hija ella merece vivir su vida plena es una joven que no va a fiestas sus rutinas de ejercicio con mucha disciplina ella su mayor pasion ganar fisicoculturismo y atender a su bebe, no es justo ya 28 dias , por favor les suplico me comprendan 🙏 liberar Dios les va ha perdonar", escribió la mujer.