Hasta ahora, sólo ha dado su testimonio Jesús "El Rey" Zambada, ex jefe de plaza en Ciudad de México, quien ha acusado de recibir sobornos del narco al aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna y a Gabriel Regino, ex colaborador del actual mandatario electo.