"No queremos que ocurra otro accidente con los ciudadanos que asisten al recinto ferial, por ello he ordenado el retiro del citado juego para que no vuelva a funcionar en las siguientes semanas de feria, sabemos que es una tajante decisión, pero a la vez preventiva porque no queremos otro accidente", expresó el titular de Protección Civil estatal, José Antonio Ramírez Hernández.