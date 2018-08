"Concluimos la entrevista sin pena ni gloria, pero de manera inocente, podría decirlo, yo compartí un café y platicamos sobre temas de familia. No es el tema de retractarme, sino de poner en contexto. Si a ustedes les sorprendió el titular, a mí más. El titular no tiene nada que ver con las preguntas que me hicieron", explicó Herrera.