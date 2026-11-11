Casi 8 canchas de fútbol: encuentran en Australia una de las mayores colonias de coral del mundo

El hallazgo, atribuido a un equipo australiano, figura entre las estructuras arrecifales más extensas registradas y equivale en longitud a cerca de 100 colectivos ubicados uno detrás de otro en fila (Captura de video)

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Un equipo de científicos cartografió una colonia de coral rosa que se extiende 1,56 kilómetros a lo largo del arrecife exterior de las islas Cocos (Keeling), un territorio australiano en el océano Índico. La estructura, del género Pachyseris, equivale en longitud a unos 100 colectivos estacionados de punta a punta y figura entre las colonias de coral más grandes jamás registradas.

Según informó la revista científica Phys.org, el estudio fue realizado por el doctor JP Hobbs, de la Universidad de Adelaida, junto con investigadores del Museo de Queensland y la Universidad James Cook, tres instituciones australianas. El científico necesitó doce inmersiones para trazar los límites completos de la colonia: cada vez que se le acababa el aire antes de llegar al extremo opuesto, marcaba su posición con GPS y regresaba para continuar. El proceso se extendió durante varios meses.

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La colonia crece entre 14 y 65 metros de profundidad y cubre cerca de ocho canchas de fútbol

Una infografía detalla las dimensiones, la morfología y el mapeo submarino de una colonia de coral cartografiada en las islas Cocos, en el océano Índico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coral crece sobre la pendiente del arrecife exterior entre 14 y 65 metros bajo la superficie. Su ancho promedio es de 36,5 metros, lo que da una superficie total de aproximadamente 56.940 metros cuadrados, un tamaño que se traduce en unas 8 canchas de fútbol. Los investigadores también identificaron secciones adicionales que se prolongan entre 200 y 300 metros más allá del cuerpo principal cartografiado.

El género Pachyseris se caracteriza por estructuras laminares con crestas que le dan un aspecto de capas apiladas. A diferencia de otras colonias de gran tamaño, esta no crece en altura, sino que se despliega como una lámina delgada y horizontal sobre el fondo marino, lo que la distingue visualmente de los grandes corales masivos documentados en otras regiones del mundo.

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Los científicos aún no saben si es un único organismo o varias colonias que crecieron juntas

La pregunta central que el equipo todavía no puede responder es si toda la extensión corresponde a un solo individuo genético o a múltiples colonias que se unieron con el tiempo. Esta distinción es clave para determinar si el hallazgo supera los récords existentes, ya que el tamaño oficial de una colonia de coral depende de su uniformidad genética.

Los especialistas situaron el cuerpo principal en la pendiente externa del arrecife, a una profundidad de entre 14 y 65 metros (Captura de video)

Para resolverlo, los investigadores realizan actualmente pruebas genéticas sobre muestras extraídas del sitio. En febrero de 2026, dos científicas aficionadas documentaron una estructura de 111 metros de largo y casi 4.000 metros cuadrados en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia, con una incógnita similar sobre su composición. La colonia de Cocos cubre aproximadamente 14 veces esa superficie.

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El descubrimiento se suma a otros corales de dimensiones poco comunes registrados en los últimos años

Este registro integra una serie de hallazgos recientes que amplían lo que se conoce sobre el tamaño máximo de estas estructuras. En noviembre de 2024, una expedición de National Geographic documentó una colonia de Pavona clavus en las islas Salomón, en el océano Pacífico, de 34 por 32 metros, con una antigüedad estimada de unos 300 años.

Dos científicas aficionadas habían identificado en la Gran Barrera de Coral una estructura de 111 metros de largo y casi 4.000 metros cuadrados (Captura de video)

En marzo de 2026, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos describieron el ejemplar de Porites rus más grande del mundo en las islas Marianas, en el Pacífico occidental, con más de 1.347 metros cuadrados de superficie y una estimación de más de 2.000 años de edad.

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Por longitud, el coral de las Cocos (Keeling) es unas 46 veces mayor que el de las Salomón, y su huella en el fondo marino resulta aproximadamente 50 veces más extensa.

Sin embargo, los investigadores advierten que las comparaciones directas son complejas porque cada estructura tiene una morfología distinta y los métodos de medición varían entre estudios. Los resultados de las pruebas genéticas determinarán el alcance definitivo del hallazgo.