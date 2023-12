Terminó la Cumbre Mundial del Clima y con compromisos débiles, acordó una transición de combustibles fósiles a energías limpias

Tras intensas negociaciones, se aprueba en la COP28 un borrador unánime que enfatiza la transición energética y la reducción de emisiones (REUTERS/Amr Alfiky)

(Desde COP28, Dubai, E.A.U.) - Tras dos semanas de negociación en los Emiratos Árabes Unidos, la Cumbre de Cambio Climático (COP28) llegó a un acuerdo que por primera vez menciona a los combustibles fósiles y que avanza hacia la transición energética.

El último borrador propuesto esta madrugada por el presidente de la COP, Sultan Al Jaber, fue aprobado por unanimidad en contraste con la primera versión que provocó críticas y rechazos y fue calificado como “inaceptable e insuficiente”.

El texto aprobado finalmente junto al Balance Mundial (el primer inventario de la acción climática desde el Acuerdo de París) hace una llamada a la transición energética “equitativa y ordenada” con el objetivo de “tomar acciones en esta década crítica y conseguir el cero neto en el 2050″, aunque con un lenguaje débil.

La mención a 2030 como meta inmediata era también una de los principales pedidos tanto de la UE como de la Alianza de Pequeños Estados e islas, que calificaron la versión anterior como una “sentencia de muerte” para los países más vulnerables al cambio climático.

La cumbre climática identifica al principal causante de gases de efecto invernadero, marcando un antes y un después en sus 28 años de historia (REUTERS/Amr Alfiky)

El acuerdo, denominado Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, reconoce “la necesidad de una reducción profunda, rápida y sostenida de las emisiones en línea con el objetivo de 1,5ºC”. Otro de los puntos salientes es el de la meta de triplicar la capacidad de las renovables en 2030.

Aunque pueda parecer curioso, este acuerdo climático menciona por primera vez en 28 años a los combustibles fósiles. Hasta ahora en estas reuniones en las que se discute cómo frenar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera nunca había identificado a su principal causante.

Sin embargo, el lenguaje fue bastante más débil de lo que esperaban los países en desarrollo y la sociedad civil. La negativa de Arabia Saudita y otros países petroleros a incluir una referencia a la “eliminación” (phase out en inglés) o a la “reducción” (phase down) fue la que mayores tensiones generó en las últimos 48 horas y por la que la cumbre se prolongó por 24 horas más.

La cumbre COP28 se celebra en un año marcado por temperaturas récord y una creciente urgencia climática (AP Photo/Peter Dejong)

Para el acuerdo, que debe ser por consenso de los 197 países, quedó finalmente la reducción y sólo se menciona el carbón:

- Acelerar los esfuerzos hacia la reducción progresiva de la energía de carbón sin disminuir.

- Acelerar los esfuerzos a nivel mundial hacia sistemas energéticos de emisión neta cero, utilizando combustibles de baja o nula emisión de carbono mucho antes o alrededor de mediados de siglo.

Para muchos críticos de este resultado, esto deja abierta la puerta al uso del gas como combustible de transición y al avance de las tecnologías de captura de carbono poco probadas y que no garantizan, a gran escala, el cero neto en las emisiones (que se captura lo mismo que se emite).

El texto final reconoció también la necesidad de adaptar la transición “a las necesidades diferentes de cada país” e incluyó una mención explícita a “acelerar la reducción de emisiones derivada del transporte en ruta”.

“La ciencia nos dice que limitar el calentamiento global a 1,5 grados será imposible sin la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles en un plazo coherente con este límite. Esto ha sido reconocido por una creciente y diversa coalición de países”, dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

El Consenso de los Emiratos Árabes pone el foco en la transición equitativa y ordenada con objetivo de cero emisiones netas (EFE/Sabri Elmhedwi)

En el mismo sentido se expresó el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra: “El mundo acaba de adoptar una decisión histórica en la COP28 para poner en marcha una transición irreversible y acelerada que nos aleje de los combustibles fósiles”.

Aunque algunos consideraron que se trata del principio del fin del uso de fósiles, hay críticas respecto de algunas lagunas que deja el texto y de la poca precisión y hasta ausencias en los capítulos de financiamiento y de adaptación.

Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en diplomacia climática del Independent Global Stocktake indicó: “Hay que reconocer que, por primera vez, hay señales importantes sobre combustibles fósiles. Hace tan solo un año, no estaba sobre la mesa. Y, ahora, hay referencias a transicionar todo el sistema energético. O sea, esta COP puedo énfasis en el qué. Sin embargo, no dio señales del cómo: financiamiento para la transición, y la puerta abierta a muchas falsas soluciones.”

Financiamiento

Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, les dijo a los presentes: “Nuestro presupuesto está actualmente financiado a menos de la mitad, por lo que les pido que aborden esta cuestión, ya que, de lo contrario, será imposible cumplir los requisitos básicos de las Partes (países) y ampliar sus demandas de cara al futuro”.

Vanessa Nakate, joven activista climática ugandesa y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF se mostró algo disconforme: “La era de los combustibles fósiles está escrita en la pared. Pero la decisión de la COP28 no es ni mucho menos suficiente. El gas es un combustible fósil y no un combustible de transición, la captura de carbono es una distracción peligrosa y el énfasis en las compensaciones de carbono pone en grave peligro a los países del Sur. La ciencia exige la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Esto es un COP out de los combustibles fósiles”.

Kyle Stice, Director Ejecutivo de la Red de Organizaciones de Agricultores de las Islas del Pacífico, también apuntó al financiamiento: “La COP28 puso comida en el menú, pero los gobiernos se fueron sin pagar la cuenta. Los pequeños agricultores familiares, que producen un tercio de los alimentos del mundo, invierten cada año 368.000 millones de dólares de sus escasos recursos en la adaptación al cambio climático, pero los gobiernos no están a la altura de este compromiso. La financiación de la adaptación no es caridad: es una inversión para alimentar a la humanidad. Los gobiernos deben recaudar la financiación necesaria y garantizar que más fondos lleguen a las organizaciones de base, donde pueden tener el mayor impacto.”

Cabe recordar que durante la primera jornada de esta cumbre, que se celebra en el año que será el más caluroso de la historia, se aprobó la operativización de un fondo de pérdidas y daños para los países afectados por los impactos del cambio climático. Dos semanas después apenas supera los 700 millones de dólares, menos de un tercio de lo que se necesita por año.

El texto aprobado reconoce también que para limitar el calentamiento mundial a 1,5°C se requieren reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero del 43% para 2030 y del 60% para 2035 en relación con el nivel de 2019, y llegar a cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050. Por el momento, con las acciones que siguen en el texto, no es suficiente.