En algunas ocasiones puede ser rentable posponer la solución de los problemas hasta las futuras generaciones. Si no se intenta resolver un problema costoso hoy, el dinero que se ahorra tiene tiempo de crecer, y las personas del futuro tendrán más riquezas y capacidades para pagar una solución. La colonización de Marte puede ser más fácil en un futuro más rico, al igual que el desvío de asteroides y la disposición de los desechos nucleares. Es posible que un asteroide nos elimine en este siglo, pero probablemente no será así, por lo que las generaciones futuras nos perdonarán si no gastamos billones para evitar la colisión de un asteroide hoy.