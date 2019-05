Casi inmediatamente después del informe de la ONU, Y Combinator, una renombrada firma de inversión en etapa inicial, hizo un llamado a nuevas compañías que trabajen en la remoción de carbono. La firma, famosa por su papel en el fomento de compañías de software como Airbnb Inc., Dropbox Inc. y Stripe Inc., dijo que estaba interesada en proyectos "arriesgados, no probados, que probablemente no funcionen", y sugirió ideas exóticas, como la construcción de enormes reservorios en el desierto con fitoplancton genéticamente modificado. "Es hora de hacer grandes cambios en esto", escribió YC en su llamado a la acción.