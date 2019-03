Blythe Pepino es cantante y hace dos años, cuando se enamoró de Joshua, sintió una suerte de urgencia por tener hijos con él. Sin embargo, sus sentimientos no acompañaron a sus ideas. "Me di cuenta que aunque quería tener una familia no contaba con la fuerza para hacerlo", dijo a The Guardian. "No sé si puedo", le explicó a su novio. "Si no hay voluntad política de arreglar esto, no creo que realmente tengamos una oportunidad".