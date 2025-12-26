America Inhouse

“Nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”: jornada solidaria beneficia a 110 adultos mayores con productos y actividades navideñas

Caja Trujillo, a través de su programa interno ‘Corazón en Acción’, entregó de productos de limpieza personal y comestibles esenciales al Hogar San José de Trujillo

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Un grupo de 110 adultos mayores del asilo Hogar San José, en la ciudad de Trujillo, fue protagonista de una emotiva jornada de solidaridad y acompañamiento organizada por el programa de voluntariado interno ‘Corazón en Acción’. Esta iniciativa, impulsada por Caja Trujillo como parte de su política de responsabilidad social, tuvo por objetivo brindar alegría y asistencia a una población vulnerable en la región.

Voluntariado empresarial y apoyo a los adultos mayores en Trujillo

La actividad contó con la participación activa de voluntarios, quienes durante la jornada entregaron productos de limpieza personal y alimentos básicos —como arroz, harina, avena y tallarines— para cubrir las necesidades diarias de los residentes del hogar. Además de la donación, los voluntarios prepararon un show navideño y una serenata especial, generando un ambiente festivo y emotivo durante un compartir que buscó fortalecer los vínculos afectivos y brindar compañía a los adultos mayores.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Luis Muñoz Díaz, presidente del Directorio de Caja Trujillo, explicó que “este tipo de actividades nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando por la comunidad. Queremos que nuestros ancianos se sientan valorados y queridos, y que sepan que no están solos”, al destacar el compromiso institucional con la responsabilidad social en la ciudad y la región.

Corazón en Acción’ es un programa que fomenta la solidaridad y el compromiso social entre los colaboradores, canalizando acciones de voluntariado que —de acuerdo con la institución— contribuyen al bienestar de las comunidades más vulnerables no solo en Trujillo, sino en toda la región y el país.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

De acuerdo con los organizadores, iniciativas de este tipo buscan visibilizar las necesidades de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y crear puentes de apoyo sostenido desde el sector privado, reforzando la presencia de agentes voluntarios en la atención y acompañamiento a poblaciones tradicionalmente excluidas de la vida pública.

