Jubilados exploran el staking de criptomonedas para mejorar sus ingresos, según plataforma

El auge de alternativas digitales impulsadas con IA incentiva a adultos mayores a buscar nuevas formas de rentabilidad

La inflación y los bajos intereses bancarios motivan a los jubilados a buscar nuevas fuentes de rentabilidad financiera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La volatilidad de los mercados tradicionales ha convertido la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos en uno de los principales desafíos para quienes planifican su retiro. Aunque durante décadas los depósitos bancarios y los fondos de pensiones han representado la clave de la estabilidad financiera para los jubilados, la transformación acelerada del panorama económico está impulsando a más personas a explorar nuevas oportunidades.

Según cifras de Statista, el número de usuarios en el mercado de activos digitales podría acercarse a 962.92 millones para 2026, reflejando el creciente interés global por estas alternativas.

En el Reino Unido, este fenómeno se observa ya en el perfil de los nuevos inversores. De acuerdo con información proporcionada por la plataforma Poain, adultos y jubilados han comenzado a considerar herramientas emergentes como el staking de criptomonedas, buscando una opción frente a los bajos intereses bancarios y la erosión del poder adquisitivo provocada por la inflación.

Diversificar los ahorros

Es el caso de Peter H., un británico de 67 años que asegura haber encontrado una alternativa a los ahorros bancarios tradicionales en un sistema de staking impulsado por inteligencia artificial. Peter relata que la combinación entre su pensión y los intereses bancarios ya no era suficiente para cubrir sus gastos diarios.

La plataforma Poain utiliza inteligencia artificial y energías renovables para gestionar nodos y optimizar la eficiencia del staking. - (Poain)

“Cuando la inflación supera el 5% y el tipo de interés bancario es solo del 1%, definitivamente no guardaré mi dinero allí”, afirmó Peter H.

Al conocer el ecosistema del staking de criptomonedas, descubrió una alternativa en plataformas como Poain, que ha desarrollado el programa ‘USDT-Polygon Smart Mining’. De acuerdo a la información compartida, comenzó con 1.000 libras esterlinas —el equivalente a aproximadamente 1.300 dólares— a principios de año, buscando una fuente adicional para mejorar su situación financiera.

Consciente de los riesgos y la volatilidad del sector, priorizó la transparencia y la seguridad como elementos clave de la nueva era de los ahorradores digitales. Peter H. declara haber alcanzado una rentabilidad anual promedio cercana al 18%, con un beneficio total de alrededor de 28.200 libras (unos 39.300 dólares) utilizando esta estrategia.

Una tendencia en crecimiento

Expertos del sector señalan que el staking es una modalidad adoptada por criptomonedas basadas en Prueba de Participación, que permite validar transacciones y, a la vez, ofrece recompensas a los participantes. A diferencia de otras formas de inversión, apoya la seguridad y el funcionamiento de la red, recompensando a quienes contribuyen con sus activos.

La demanda institucional de rendimientos en cadena crece mientras las plataformas DeFi como Poain ofrecen mayor estabilidad y transparencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona el modelo de Poain?

Poain ofrece a los inversores la posibilidad de hacer staking de una amplia variedad de criptomonedas —BTC, ETH, USDT (TRC20 y ERC20), XRP, BNB, USDC, ADA, SOL, DOGE, BCH, LTC y más— en la red Polygon.

La plataforma gestiona el despliegue de nodos, el mantenimiento, la distribución de potencia informática y la asignación de recursos en la nube. Utiliza una gestión basada en inteligencia artificial, creando sistemas de bajo consumo, alta eficiencia y alimentados con energías renovables, alineándose con la tendencia de la industria hacia criptomonedas sostenibles.

De acuerdo con la plataforma, el atractivo fundamental para los inversores reside en opciones de rentabilidad adaptadas a diferentes niveles de riesgo y plazo, con retornos mensuales que oscilan entre el 2% y el 8%, siempre con capitalización diaria. “Todos los domingos por la mañana reviso mi panel de control y las ganancias siempre están ahí, sin ningún problema”, asegura Peter, describiendo una experiencia de liquidez y acceso transparente a sus beneficios.

¿Cómo empezar con Poain?

El proceso de inicio es sencillo. Basta con registrarse en la plataforma, lo que otorga una recompensa inicial de 15 dólares (alrededor de 12 libras) para nuevos usuarios. Los depósitos pueden realizarse en varios activos soportados y los contratos de staking están disponibles desde 100 dólares (aproximadamente 75 libras), sin necesidad de hardware ni experiencia técnica.Paso 1 | Registrar una cuenta

Los riesgos del staking incluyen vulnerabilidades en contratos inteligentes y regulaciones regionales, según advierte Poain. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los contratos típicos se encuentran:

  • Contrato para nuevos usuarios: 100 dólares | 2 días | 3.50 dólares/día
  • Contrato clásico: 500 dólares | 5 días | 7.50 dólares/día
  • Contrato clásico: 1.000 dólares | 10 días | 14 dólares/día
  • Contrato anticipado: 5.000 dólares | 15 días | 90 dólares/día
  • Súper Contrato: 50.000 dólares | 35 días | 1.400 dólares/día

Las ganancias se liquidan diariamente, con opciones de retiro o reinversión flexibles. Existen más alternativas y detalles directamente en el sitio web oficial de Poain.

De acuerdo con la plataforma, la demanda institucional de rendimientos en cadena va en aumento, mientras que las plataformas CeFi se ven presionadas por la regulación. Los modelos de staking DeFi, como los que promueve Poain, ofrecen rentabilidades estables y una exposición mínima a la volatilidad de los mercados.

Riesgos a considerar

Poain destaca riesgos como los de los contratos inteligentes, las vulnerabilidades a nivel de protocolo y las distintas normativas regionales. Para responder, la plataforma ofrece informes trimestrales de prueba de reservas y métricas auditadas sobre el uso de los recursos informáticos. El tiempo de actividad de los nodos supera el 98%, según los datos publicados, un elemento clave para reforzar la confianza de los usuarios.

