Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organizó la primera competencia de carrovelismo del país, denominada Los Juegos del Viento, combinando educación, adrenalina y experiencias fuera del aula. Foto: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) celebró la final de Los Juegos del Viento, la primera competencia de carrovelismo organizada en el país, de acuerdo con información de la propia institución. Esta iniciativa constituyó una experiencia innovadora en el marco educativo nacional, reuniendo a estudiantes de 12 campus de la UTP de diversas regiones del Perú.

El carrovelismo, conocido también como “land sailing”, es una disciplina en la que equipos diseñan, construyen y pilotan vehículos impulsados por el viento a través de velas, compitiendo generalmente sobre superficies planas como playas o desiertos.

<b>Participación nacional y desafío en Paracas</b>

El certamen registró la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes procedentes de campus ubicados en Lima, Chimbote, Arequipa, Huancayo, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica y otras ciudades. La competencia se desarrolló en tres etapas, con transmisiones en vivo a través de TikTok y YouTube de la UTP, y una destacada participación del público, que aportó 30.000 votos en línea para elegir a los seis finalistas: Fuerza Moche (Chiclayo), Jinetes del Viento (Chimbote), Aeolus Racing (Lima Centro), Los Fieles FC (Lima Norte), Círculo Creativo (Arequipa) y Escuadrón Dibujito (Ica).

El evento contó con la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes provenientes de 12 campus en todo el Perú. Foto: Difusión

La fase final se realizó en las dunas de Paracas, donde los equipos finalistas asumieron el reto de construir y operar carros vela, promoviendo el aprendizaje práctico y la adaptabilidad en un entorno natural. El desenlace del evento fue conducido por Adriana Benavides y ‘Flaco’ Granda, contando con la evaluación de un jurado especializado. Las transmisiones del concurso alcanzaron más de 911.600 visualizaciones únicas en los tres streamings realizados a lo largo de la competencia.

<b>Arequipa: triunfo y beca profesional</b>

El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar tras una destacada remontada, y como reconocimiento recibió una beca del 50% para sus carreras profesionales. La UTP señaló que esta experiencia refuerza el compromiso institucional por integrar la innovación y las actividades extracurriculares en la formación de sus estudiantes.

El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar y el premio de una beca del 50% para sus carreras profesionales. Foto: Difusión

Según indicaron voceros de la universidad, la UTP continuará apostando por iniciativas similares y prevé la próxima apertura de tres campus adicionales en Iquitos, Pucallpa y Tacna.