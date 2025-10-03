America Inhouse

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

El evento, organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), reunió a cerca de 4.000 participantes distribuidos en casi 1.000 equipos provenientes de 12 campus a nivel nacional. La final se llevó a cabo en las dunas de Paracas

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
La Universidad Tecnológica del Perú
La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organizó la primera competencia de carrovelismo del país, denominada Los Juegos del Viento, combinando educación, adrenalina y experiencias fuera del aula. Foto: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) celebró la final de Los Juegos del Viento, la primera competencia de carrovelismo organizada en el país, de acuerdo con información de la propia institución. Esta iniciativa constituyó una experiencia innovadora en el marco educativo nacional, reuniendo a estudiantes de 12 campus de la UTP de diversas regiones del Perú.

El carrovelismo, conocido también como “land sailing”, es una disciplina en la que equipos diseñan, construyen y pilotan vehículos impulsados por el viento a través de velas, compitiendo generalmente sobre superficies planas como playas o desiertos.

<b>Participación nacional y desafío en Paracas</b>

El certamen registró la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes procedentes de campus ubicados en Lima, Chimbote, Arequipa, Huancayo, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica y otras ciudades. La competencia se desarrolló en tres etapas, con transmisiones en vivo a través de TikTok y YouTube de la UTP, y una destacada participación del público, que aportó 30.000 votos en línea para elegir a los seis finalistas: Fuerza Moche (Chiclayo), Jinetes del Viento (Chimbote), Aeolus Racing (Lima Centro), Los Fieles FC (Lima Norte), Círculo Creativo (Arequipa) y Escuadrón Dibujito (Ica).

El evento contó con la
El evento contó con la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes provenientes de 12 campus en todo el Perú. Foto: Difusión

La fase final se realizó en las dunas de Paracas, donde los equipos finalistas asumieron el reto de construir y operar carros vela, promoviendo el aprendizaje práctico y la adaptabilidad en un entorno natural. El desenlace del evento fue conducido por Adriana Benavides y ‘Flaco’ Granda, contando con la evaluación de un jurado especializado. Las transmisiones del concurso alcanzaron más de 911.600 visualizaciones únicas en los tres streamings realizados a lo largo de la competencia.

<b>Arequipa: triunfo y beca profesional</b>

El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar tras una destacada remontada, y como reconocimiento recibió una beca del 50% para sus carreras profesionales. La UTP señaló que esta experiencia refuerza el compromiso institucional por integrar la innovación y las actividades extracurriculares en la formación de sus estudiantes.

El equipo Círculo Creativo del
El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar y el premio de una beca del 50% para sus carreras profesionales. Foto: Difusión

Según indicaron voceros de la universidad, la UTP continuará apostando por iniciativas similares y prevé la próxima apertura de tres campus adicionales en Iquitos, Pucallpa y Tacna.

Temas Relacionados

Universidad Tecnológica del PerúUTPUniversidades en Perú

Últimas Noticias

Así funciona la ‘Tasa de Seguridad’ que fortalece la protección ciudadana en el Valle del Cauca

Con recursos de este aporte, el departamento ha impulsado capturas, incautaciones y mejoras en logística

Así funciona la ‘Tasa de

Trading en Forex: lo que necesita saber para operar divisas

Desde la elección del bróker hasta la apertura de una cuenta demo, expertos explican cómo dar los primeros pasos en el mercado de divisas

Trading en Forex: lo que

Crecimiento, expansión y manejo prudente: microfinanciera peruana explica las claves de su éxito

La compañía tiene presencia en 20 regiones del país y, al cierre de agosto, acumuló utilidades por 32,6 millones de soles

Crecimiento, expansión y manejo prudente:

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Elegir el parque perfecto para comenzar unas vacaciones familiares es una decisión importante. Cada rincón de este complejo está concebido para ofrecer experiencias inmersivas y momentos compartidos entre generaciones

Este es el test que

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Las recientes jornadas reunieron a representantes del sector cooperativo en varias ciudades de Colombia, donde se abordaron retos y logros, Infobae converso con la directora de la entidad organizadora

Jornadas regionales cierran con balance
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La mañanera de hoy 3

La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

Dólar: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Colombia

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Ni el parque María Luisa, ni el Alamillo: este es uno de los jardines más bonitos y desconocidos de Sevilla

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

INFOBAE AMÉRICA
Una nueva flotilla puso rumbo

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Sanidad y Consumo abogan por enfrentar los determinantes sociales que hay "detrás" de la "epidemia" de obesidad infantil

Kiir ordena entregar ayuda de emergencia a los afectados por las inundaciones en el este de Sudán del Sur

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

ENTRETENIMIENTO

Sean ‘Diddy’ Combs pide clemencia

Sean ‘Diddy’ Combs pide clemencia al juez horas antes de su sentencia: “Estoy arrepentido por el dolor que causé”

Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar

La última traición de Keith Urban a Nicole Kidman