Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

El próximo 5 de octubre, amantes del running se darán cita en la Plazoleta de Alfiles, en Bogotá, para asumir el reto de los 10 y 15 kilómetros

Por Lorena Yepes

Los premios del Run Tour
Los premios del Run Tour Avianca 2025 incluyen 15 millones de pesos y 210.000 millas Lifemiles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El running es una tendencia que viene creciendo con fuerza en el país. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aproximadamente 3.4 millones de colombianos practican este deporte, lo que la convierte en una de las disciplinas más populares a nivel nacional.

La programación del Run Tour Avianca 2025 incluye por primera vez una modalidad de 15 kilómetros, que complementa la tradicional de 10K. La ruta partirá desde la Plazoleta de Alfiles, sobre la Calle 26, y convocará no solo a corredores aficionados y clubes, sino también a atletas de alto rendimiento, que competirán por una bolsa de premios de 15 millones de pesos y 210.000 millas.

Habrá reconocimientos especiales para quienes
Habrá reconocimientos especiales para quienes rompan los récords históricos en las categorías masculina y femenina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento contará con figuras internacionales como el keniano Joseph Kiprono Kiptum (ganador de la edición 2024), su compatriota Viola Jelagat Kosgei y la colombiana Muriel Coneo, además de representantes élite de México, Bolivia, Ecuador y Colombia, garantizando un alto nivel competitivo.

Los organizadores anunciaron que habrá reconocimientos especiales para quienes logren batir los récords históricos: hombres bajando de los 30 minutos y mujeres por debajo de los 34 minutos. Las inscripciones se encuentran disponibles con un valor de $125.000 y tienen descuentos para grupos de más de diez personas provenientes de empresas, instituciones educativas, gimnasios o espacios recreativos.

Run Tour 2025: una carrera con impacto social y ambiental

El aspecto solidario distingue a este evento entre el circuito de carreras urbano. Cada corredor recibirá 325 millas Lifemiles, que podrá transferir total o parcialmente al Banco de Millas, un programa que aporta a proyectos médicos, acciones de saneamiento básico y programas ambientales en todo el país.

El running suma 3.4 millones
El running suma 3.4 millones de practicantes en Colombia, según cifras del DANE. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2024, más de 28.500 personas se beneficiaron de estas contribuciones y, en lo que va de 2025, ya se han impactado más de 32.000 personas, según los indicadores de gestión de la compañía con aliados.

Entre los aliados respaldados figuran la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Fundación Operación Sonrisa, Alas para la Gente y CIREC en el área social y de salud, así como la cooperación con Acción Contra el Hambre para proyectos de saneamiento básico y con Agenda del Mar en iniciativas de recuperación de ecosistemas marinos.

El vicepresidente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Avianca, Felipe Andrés Gómez Vivas, explicó el enfoque de la convocatoria: El Run Tour Avianca es la muestra de que el deporte puede trascender la meta y convertirse en una oportunidad para transformar vidas y proteger nuestro entorno. Gracias al Banco de Millas, cada paso que dan los corredores se multiplica en acciones concretas de impacto social y ambiental en Colombia y de la región”.

El Run Tour Avianca 2025
El Run Tour Avianca 2025 incorpora una nueva modalidad de 15K junto a la tradicional carrera de 10K. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, agregó: “Ese es nuestro compromiso: generar bienestar donde más nos necesitan, a través de toda nuestra capacidad operativa y nuestra red de rutas como premisa de desarrollo y bienestar”.

Lifemiles: acumular y donar millas para el cambio

El programa Lifemiles, permite acumular millas al volar con Avianca y sus empresas aliadas, así como por consumos en comercios asociados y tarjetas de crédito afiliadas. Las millas pueden redimirse en boletos de avión, hospedajes, alquiler de vehículos y otros servicios, además de canalizarse con fines sociales y ambientales mediante el Banco de Millas, disponible para donaciones en la página oficial.

