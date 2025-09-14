America Inhouse

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

En el Perú se roban más de 4.000 teléfonos móviles cada día, siendo los lunes a las 10 a.m. el momento más crítico. Frente a esta realidad preocupante, compartimos algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a protegerte mejor

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Más de 4.000 celulares son
Más de 4.000 celulares son robados al día en Perú. Foto: Andina

El robo de un celular puede causar preocupación, sobre todo cuando se considera la cantidad de información personal que hoy se guarda en estos dispositivos. Más de 4.000 teléfonos móviles son robados cada día en Perú, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Cuando ocurre este tipo de situaciones, los datos guardados —desde contraseñas y cuentas bancarias hasta fotos y contactos— quedan en riesgo de uso indebido.

Ante este escenario, Movistar recomienda instalar y activar el bloqueo remoto, una herramienta que permite bloquear, localizar o borrar el contenido del teléfono a distancia. Esta función está disponible en Android y iOS, y se convierte en un recurso esencial para proteger la privacidad tras un robo o pérdida inesperada.

Pasos para activar el bloqueo remoto en tu celular

En Android:

1. Accede a Configuración, busca la sección Google y selecciona Localizador.

2. Asegúrate de activar la opción.

3. Si pierdes el teléfono, ingresa a android.com/find, inicia sesión y elige si quieres localizarlo, bloquearlo con un mensaje o eliminar los datos.

En iPhone:

1. Ve a Configuración, toca tu nombre y entra a Encontrar.

2. Activa Buscar mi iPhone, Red de Buscar y Enviar última ubicación.

3. Tras el robo, accede a icloud.com/find para ubicar el celular, bloquearlo y borrar la información almacenada.

Para maximizar la protección, Movistar
Para maximizar la protección, Movistar sugiere reportar inmediatamente el robo o pérdida del equipo para bloquear la línea y prevenir cargos no deseados, además de activar las funciones de seguridad del sistema operativo. Imagen Ilustrativa: Infobae

¿Cuándo y en qué días ocurren más robos de celulares en Perú?

Los robos de celulares en Perú no se distribuyen de manera uniforme durante la semana ni a lo largo del día. Según datos de Osiptel y de las empresas operadoras, dados a conocer en julio pasado, la hora más crítica se registra a las 10 de la mañana, con un promedio de 310 robos diarios. A esta le siguen las 11:00 a. m. (290), el mediodía (275) y las 7:00 p. m. (261).

En cuanto a los días, los lunes concentran la mayor cantidad de incidentes, con un promedio de 204 robos por hora, seguidos por el sábado (175) y el domingo (171), según el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Más recomendaciones de seguridad tras el robo de tu celular

Movistar aconseja reportar el incidente de inmediato a tu operadora para bloquear la línea y evitar cualquier uso no autorizado o cargos indeseados. Refuerza la seguridad estableciendo un código de bloqueo fuerte y activando la verificación en dos pasos en aplicaciones y cuentas clave. También activar el bloqueo de SIM (chip) para mayor seguridad ante una clonación de línea.

Si tienes cuentas bancarias o billeteras digitales asociadas al dispositivo, contacta lo antes posible con la línea gratuita 1820 de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para solicitar el bloqueo de tarjetas y accesos digitales.

Tomar estas medidas puede dar algo de tranquilidad y ayuda a proteger tus datos personales y financieros, incluso después de un episodio incómodo como el robo de tu celular.

Temas Relacionados

Robo de celularesMovistarBloqueo remotoOsiptelperu-noticias

Últimas Noticias

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Más del 60% de los nuevos puestos laborales en Perú requieren perfiles técnicos, según datos del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO)

Carreras técnicas con grado de

Cartagena será epicentro del diálogo sobre el futuro del aceite de palma sostenible en la región

El evento contará con la participación de importantes actores internacionales y regionales, quienes abordarán la transición del sector hacia modelos productivos más sostenibles

Cartagena será epicentro del diálogo

AdP convoca a Concurso Internacional para Mantenimiento de Equipamiento del Sistema Sanitario de aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos

El llamado de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigido a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de US$ 1,4 millones. Las propuestas podrán presentarse hasta el 17 de noviembre

AdP convoca a Concurso Internacional

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La iniciativa incluye encuentros periódicos con dinámicas, actividades participativas y reflexiones, todas orientadas al cuidado emocional y la prevención

“Blindaje para el cora”: universidad

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

A través de una dinámica denominada “ranking a ciegas”, Farfán ordenó a los jugadores sin conocer el siguiente nombre que aparecería, lo que provocó ubicaciones inesperadas para algunos futbolistas

Jefferson Farfán: el top 10
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clonan la identidad digital de

Clonan la identidad digital de un profesor de informática y descubre que debe 10.000 euros: “¿La denuncia? La policía estaba cerrada por vacaciones”

Resultados Lotería de Santander: premio mayor y secos millonarios del 12 de septiembre de 2025

Peligro en la costa peruana: Se registrarán oleajes fuertes en todo el litoral hasta el miércoles 17

Jota Pe Hernández se despachó en contra de Martín de Francisco: “Se hace el ciego el imbécil”

Ataque armado en Culiacán: un muerto, dos heridos y la huida de los agresores tras disparar contra una casa habitación

INFOBAE AMÉRICA
Más de 10.300 presos continúan

Más de 10.300 presos continúan fugados tras las protestas en Nepal

Marta Pérez avanza a la final del 1.500 metros

Investigan la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati

ENTRETENIMIENTO

“Practical Magic 2″ terminó su

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

La lección del FBI que recibió Mark Ruffalo para interpretar a su nuevo personaje

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable