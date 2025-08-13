“Quienes antes quedaban fuera de la universidad por falta de tiempo, hoy pueden profesionalizarse sin sacrificar su bienestar”

La Universidad César Vallejo lanza UCV Flex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad César Vallejo anunció el lanzamiento de UCV Flex, una modalidad semipresencial orientada a personas que buscan compatibilizar la formación profesional con obligaciones laborales y familiares. Según informó la institución, esta opción responde a la demanda de flexibilidad de quienes desean iniciar o continuar estudios universitarios sin alterar su rutina cotidiana.

De acuerdo con datos proporcionados por la universidad, UCV Flex combina clases virtuales en vivo con una sesión presencial semanal, lo que permitiría mayor organización en el uso del tiempo. El requisito para postular es haber culminado el 5° de secundaria, sin límite de edad. El programa está dirigido principalmente a trabajadores, padres de familia y emprendedores que, según la institución, suelen enfrentar dificultades para acceder a la educación superior.

Inclusión educativa y titulaciones ágiles

La directora del programa SUBE de la Universidad César Vallejo, Verónika Morales Muñoz, sostuvo que la propuesta representa un avance en materia de inclusión educativa. “Esta modalidad representa un cambio profundo en la manera de entender la educación superior. UCV Flex permite que personas que antes estaban fuera del sistema universitario —por falta de tiempo o recursos— hoy tengan la oportunidad de profesionalizarse sin sacrificar su bienestar. Es inclusión real, con resultados concretos”, afirmó.

UCV Flex es una modalidad de estudios de pregrado semipresencial. Foto: Difusión

La universidad indicó que la oferta académica incluye carreras orientadas a sectores con alta demanda laboral y acceso al Sistema de Titulación Inmediata (STI), modalidad que, según fuentes institucionales, agiliza la obtención del título universitario y favorece la empleabilidad de los egresados. Además, la institución señaló que los estudiantes recibirán acompañamiento docente a través de plataformas virtuales, acceso a clases en tiempo real, material didáctico exclusivo y tutorías.

Con relación al proceso de ingreso, la institución precisó que los postulantes pueden acceder a UCV Flex mediante el programa ALFA o a través del examen de admisión. El próximo examen está programado para el 24 de agosto. Los interesados pueden encontrar más información en la página web oficial de la universidad.

A través de este lanzamiento, la Universidad César Vallejo sostiene que busca ampliar las oportunidades de formación profesional, facilitando el acceso a quienes desean avanzar académicamente sin que ello interfiera en sus actividades rutinarias.