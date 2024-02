Los mejores casinos online que aceptan pesos en Argentina

Los casinos en línea ofrecen la comodidad de jugar en cualquier momento y desde cualquier lugar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe un interés creciente por parte de las personas en juegos de azar y apuestas online, impulsado por la comodidad de jugar desde casa y la disponibilidad de una amplia variedad de juegos.

Jugar juegos de casino online en pesos en Argentina es posible, fácil y entretenido. Hoy en día hay sitios webs como Casinotopsonline, Trustpilot y Askgamblers que se dedican a analizar cada casino online y que cuentan con reseñas detalladas para jugar online. Y, qué le puede gustar más a los argentinos que ganar plata mientras juegan sus juegos favoritos, siempre con moderación, por supuesto.

En el 2024, gracias a la legislación de cada jurisdicción y, a empresas de casinos online que invirtieron en nuestro país, es posible acceder a diferentes plataformas online para jugar juegos de casino online en Argentina de manera legal y segura y con ofertas imperdibles para empezar con todo.

Betano: el nuevo casino que se convirtió en un favorito

Betano es uno de los casinos argentinos favoritos del momento, esto porque, a pesar de ser un casino que inició sus operaciones en enero del 2024, se lanzó con todo al público argentino. Desde unos de los catálogos de juegos más completos del momento, los bonos más generosos, una interfaz moderna y fácil de navegar y una sección de promociones llena de ofertas para sus clientes. Este casino online te asegura una buena experiencia de juego sin complicaciones y con diversión asegurada.

(Cortesía 20 BET).

Betano casino tiene más de 5.000 títulos de juegos de casino, todos creados por los mejores desarrolladores del mundo. ¿Qué significa esto? Que sus juegos de azar cumplen, no solo con la seguridad y transparencia necesaria, sino que asombran por la calidad de sus gráficos y las temáticas de sus juegos.

Además, cuenta con los pagos más rápidos del mercado, gran servicio de streaming y solo con registrarte y hacer un primer depósito se puede acceder a cualquiera de sus dos promociones de bienvenida:

Bono casino Betano: 100% del primer depósito hasta $125.000.

Bono deportes Betano: 100% del primer depósito hasta $100.000.

¿Cuáles son los mejores casinos online de Argentina para apostar con pesos?

Los mejores casinos online no solo tienen que trabajar con los mejores proveedores de juegos virtuales, sino también tener medios de pago de la región que permitan hacer ingresos y retiros de plata en pesos. Y si estabas buscando aquellos operadores con pagos en pesos, acá te compartimos el TOP 10 de los mejores casinos online en pesos:

1. Betano: No te pierdas su bono bienvenida del 100%

2. Vulkan Vegas: Devolución del 100% de tu primer depósito + FS

3. Mystake: Increíble bono del 170% por registro

4. bet365: Bono para apuestas de $7.500 ars.

5. 22bet: Hasta $12.000 ars. en créditos por primer depósito

6. Codere: Te devuelven hasta $50.000 ars por registro

7. 888 Casino: Hasta $900.000 ars en bono de bienvenida

8. Pokerstars: Bonos semanales por recarga

9. Casigo: Bono por registro del 220% + FS

Las bonificaciones por registro de los mejores casinos online en pesos de Argentina

Ahora que ya se conoce la lista de los 10 mejores casinos online de Argentina, hay que ahondar un poco más en la oferta que ofrece cada casino online y qué particularidad tiene que lo rankea dentro de los mejores del país y los destaca de sus competidores.

1. Betano: El casino del momento

(Cortesía 20 BET).

La variedad de ofertas en Betano es uno de los grandes diferenciales, solo entrando a la sección de promociones podemos ver que este casino de origen griego tiene un gran potencial. Si bien es una marca de apuestas deportivas y casino online que llegó hace poco a nuestro país, se posicionó con mucha fuerza en el corazón de los argentinos tras ser el principal sponsor del Mundial Qatar 2022. Conocé cuáles son los bonos de Betano disponibles para el 2024 y descargá su aplicación móvil para jugar en tus juegos favoritos desde la palma de tu mano.

2. VulkanVegas: Un casino en constante innovación

(Cortesía 20 BET).

VulkanVegas se destaca de sus competidores por tener una de las interfaces más modernas y actualizadas del momento. Además, tiene bonos diarios y semanales que permiten duplicar los depósitos.

El casino online Vulkan Vegas sorprende con su biblioteca de juegos de casino con más de 1.000 títulos de juegos. Se recomienda no perderse esta experiencia de juego, ni su bono bienvenida del 100%, se trata de uno de los mejores casinos del país.

3. Mystake: El casino más completo

(Cortesía 20 BET).

Popular y con una excelente trayectoria en el mundo, Mystake, llega a la Argentina llena de promociones y con un bono de bienvenida digno de ser liberado. Con una devolución del 250%, mystake, se ha consagrado como la casa de apuestas con uno de los bonos más altos del mercado argentino. Además, el casino online está repleto de títulos de juegos de azar de los mejores desarrolladores de juegos del mundo. Este casino online se enfoca también en las apuestas deportivas, pero por sobre todo, en las apuestas de deportes virtuales o esports. ¡No te pierdas apostar en Mystake en pesos!

4. bet365: Sinónimo de confianza y profesionalismo

(Cortesía 20 BET).

Bet365 es sinónimo de seguridad y confianza, esto no solo por ser una marca reconocida en el mundo entero, sino también porque trabaja con altos estándares de protección de sus usuarios y seguridad de los datos de sus clientes.

En bet365 lo primordial es la experiencia de juego, por lo que su bono de bienvenida de $7.500 es para mimarte por el registro, pero la verdadera fidelización de este casino online se da cuando empezás a jugar. Todo es excelente y de calidad, se recomienda la sección premium de póquer bet365.

5. 22Bet: La mejor app de apuestas del país

(Cortesía 20 BET).

22Bet es un casino con un catálogo de juegos de más de 5.000 títulos. Además, este casino online entrega a sus nuevos clientes un bono de bienvenida del 100%. Lo mejor de 22bet puede encontrarse en sus tragamonedas clasificadas con jackpot o sin.

Permite elegir aquellas con botes progresivos que pueden dar premios millonarios.

6. Codere: La casa de apuestas de los millonarios

(Cortesía 20 BET).

Codere en Argentina es una empresa de apuestas deportivas y casino online muy conocida. Esto no solo porque es sponsor oficial de River Plate, sino también porque su marca se puede ver publicitada en muchos medios de comunicación importantes del país. Además, Codere casino premia a sus nuevos usuarios con bonos de bienvenida tanto para jugar en su sección de más de miles de juegos, como para apostar en deportes y en apuestas en vivo.

7. 888Casino: Una plataforma de excelencia

(Cortesía 20 BET).

888casino tiene una de las plataformas de juego más moderna del mercado. Navegar en su interfaz es algo sencillo y que da placer, vas a ver que este casino online tiene diferentes marcas, no solo de casino, sino también de sports y de bingo. Esto significa que si al usuario le gustael operador puede también registrarse en sus otras secciones. Todas ofrecen un bono de bienvenida, a diferencia de muchos otros casinos en los que se tiene que elegir por un bono.

8. Pokerstars: El sitio con el mejor póker del mundo

Pókerstars es el rey de las plataformas para jugar a este entretenido y dinámico juego de mesa, el póker. Esta marca líder tiene promociones y ofertas para nuevos clientes, pero también para usuarios que ya tienen cuenta registrada. Pokerstars tiene más de mil salas con diferentes variantes del juego, por ejemplo Texas Hold’em Poker. Además, en esta plataforma de juegos por dinero real tenés los mejores torneos internacionales de póker en vivo.

9. Casigo: Modernidad e innovación en un solo sitio

En CasiGo debo destacar su club VIP que premia a sus clientes más leales con beneficios exclusivos como bonos de cashback y bonos por sumar puntos. Además, Casigo tiene un bono de bienvenida del 100% del primer depósito y giros gratis que te permite probar nuevas tragamonedas sin gastar ni un solo peso. El catálogo de juegos de casino separa por secciones los títulos disponibles, esto te permite encontrar juegos destacados, nuevos lanzamientos o juegos con jackpot.

¿Cuáles son los mejores juegos de azar disponibles en Argentina?

Hoy y siempre, los mejores juegos de casino y de mesa son los clásicos del tradicional. Creo que es importante colocar en el número 1 a las famosas tragamonedas. Después, el juego de mesa contra crupier, blackjack y, por último, la infaltable: ruleta. Todos estos juegos fueron modificados por nuevas versiones con más líneas de pago, temáticas y dinámicas de juego distintas e innovadoras, que generan la sensación de jugar en un casino pero desde cualquier sitio.

Los mejores proveedores de juegos de casino en línea

Los desarrolladores de software son los encargados de cómo funciona y cómo se va ve y escucha el juego. En otras palabras, del diseño gráfico, del sonido y de la banda sonora, de la seguridad y aleatoriedad del juego y de otros factores importantes para el jugador.

Estos son los proveedores de juegos con los que trabajan los mejores casinos online de Argentina:

NetEnt

PlayTech

MicroGaming

Pragmatic Play

Evolution Gaming

Los casinos en línea tienen amplia selección de juegos disponibles más allá de lo que cualquier casino físico podría ofrecer.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el juego de casino que más paga en Argentina?

Los juegos de casino que más pagan dependen del tipo de juego que se haya elegido, por ejemplo, si tiene jackpot, premios mayores, menores, etc. Además, el RTP, o retorno al jugador de un juego de azar, también importa. Este determina la probabilidad de ganancia que se puede tener en el juego, permitiéndo elegir con facilidad cuál versión de juego elegir.

Actualmente, los juegos de casino que más pagan son:

Poker Blackjack Tragamonedas Baccarat Ruletas

Jugar tragamonedas online en pesos

Uno de los juegos clásicos de los casinos tradicionales son las máquinas tragamonedas o slots. Estas no solo te permiten ganar plata mientras giras los rodillos, sino que también podés encontrar algunas con jackpots o bote progresivo, estos se traducen en premios mayores abultados. Lee la reseña de las nuevas slots y encontrá la mejor del momento.

Juegos de casino en vivo

Las secciones de casino en vivo de las empresas de juegos de azar son de la mejor inversión de los últimos años, esto lo digo porque, gracias al desarrollo de esta nueva modalidad de juego, basada en avances tecnológicos, muchos jugadores de casino tradicional que no aceptaban los casinos online por tener softwares virtuales lejanos a la realidad, fueron atraídos a esta forma de juego similar a la experiencia de juego de un casino físico.

¿Cómo funciona el casino en vivo? Gracias a un servicio de streaming de alta calidad y veloz que permite transmitir en vivo las salas de casino y sus mesas de juego. También podés visualizar al crupier en tiempo real mientras interactuás con los crupieres o contra tus contrincantes, como en el caso del juego de cartas, póker en vivo.

Diversos Casinos ofrecen la posibilidad de jugar gratuitamente o en modo de práctica para familiarizarse con los juegos antes de apostar dinero real. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonos y promociones para juegos de casino por internet con pesos

Los mejores casinos online de Argentina están entusiasmando a muchas personas que disfrutan de los juegos de casino, pero que no pueden o no quieren moverse de donde se encuentran, por ejemplo: sus casas o colectivo. En este sentido, las alternativas a los casinos físicos llegaron para quedarse. Y esto no solo por su comodidad a la hora de jugar por dinero real, sino también por ofrecer a sus clientes promociones con bonos que permiten duplicar la plata y obtener buenos premios. El objetivo de un bono es para evitar riesgo en algunas apuestas o juegos, sobre todo cuando el jugador recién se inicia en el mundo de los juegos de azar. Los bonos dan la capacidad de navegar el sitio y realizar una investigación para determinar si la experiencia de juego es satisfactoria o si se tiene que probar otro sitio.

Los mejores bonos que puedes encontrar en casinos online de alta gama son:

Bono de bienvenida

Bono por depósito o recarga

Bono de giros gratis

Bono de apuestas gratis

Bono por referido

Sorteos semanales

Torneos

Jackpots

Paso a paso para registrarse en un casino online

Ingresar al sitio oficial del casino online de su elección. Hacer click en el botón de registro. Completar el formulario con tus datos personales, tener el DNI a mano. Validar correo electrónico e identidad. ¡Listo! Ya se tiene una cuenta creada.

Ahora solo queda ingresar plata para poder empezar a jugar. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los mejores casinos por internet del país tienen bonos de bienvenida por registrarse, se recomienda revisar las ofertas disponibles antes de elegir dónde registrarse.

Algunos casinos tienen diversas alternativas de depósito y retiro, adaptándose a las preferencias y necesidades de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de pago disponibles para apostar en pesos en un casino online de Argentina

Los métodos de pago con los que vas a poder hacer depósitos y retiro de plata son muy variados, desde transferencia de banco a soluciones de billetera digital, como: PayPal. Los casinos regulados tienen todas las opciones, estas son las más populares en Argentina:

Tarjetas de crédito - Visa, Mastercard, American Express-

Tarjetas de débito

DEBIN

Transferencias bancarias

Mercado Pago

Astropay

Reba

Tarjeta Naranja X

Billeteras virtuales - PayPal, Skrill, Neteller-

Tarjetas recargadas

Criptomonedas - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc-

Efectivo - Pago Fácil, RapiPago-

EcoPayz

Ingresar pesos en tu cuenta de casino online - paso a paso

Para ingresar fondos en un casino por primera vez es necesario pasar la verificación de identidad, ¿cómo? Fácil, cargando la foto del DNI -esta operación debe realizarse, siempre y cuando sea requerido por el casino online-.

Se sabe que los casinos online cuentan con términos y condiciones obligatorias. Uno de los requisitos más importantes es que solo los mayores de 18 años y residentes de Argentina pueden registrarse en casinos online con pesos argentinos.

Si se cumple con ambos requisitos, seguí este paso a paso:

Ingresar a tu casino online favorito. Iniciar sesión en la cuenta con usuario y contraseña. Ir a caja y elegir el método de pago para ingresar los pesos. Colocar el monto de plata a depositar. Aprobar la transacción y ¡listo! En unos minutos ya se tiene la plata acreditada y se puede jugar.

¿Cómo retirar las ganancias de un casino online en pesos?

Retirar la plata que ganaste jugando en el casino no es algo complicado, por el contrario, al trabajar con medios de pago modernos y seguros, los procesos de acreditación y de retiro son como cualquier otra transacción. Sin embargo, es importante saber que, tanto los tiempos de acreditación como las comisiones por uso, van a depender pura y exclusivamente del método de pago elegido.

Los pasos para retirar la plata ganada en un casino online son los siguientes:

Ingresar a la cuenta del casino online. Ir al cajero y elegir el método de pago de su preferencia. Colocar el monto que se quiere retirar, no necesariamente tiene que ser el total. Aprobar la gestión siguiendo los pasos del operador. ¡Listo!

Jugar en línea garantiza privacidad mientras se establecen protocolos de seguridad de vanguardia para proteger los datos y fondos de los usuarios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar juegos de casino en pesos desde el celular - ¿Cuáles son las mejores apps de casino online?

Jugar juegos de casino desde tu celular es posible en el 2024, esto gracias a que las marcas de casino online lanzaron aplicaciones móviles compatibles con Android e iOS. Las mejores apps de apuestas de Argentina con los mejores servicios son: Betano app, Betwarrior app, bet365 app y otras, tienen las mejores apps del mercado argentino. Algunas vas a encontrarlas en las tiendas o stores de cada sistema operativo, o bien, en el sitio web de cada operador (en caso de ser una APK y no una APP móvil) para descargarla en tu dispositivo móvil.

¿Son legales y seguros los casinos online de Argentina?

Sí, los casinos online y juegos de mesa por dinero real de Argentina que se encuentran regulados por las provincias de la Nación son seguros y legales. Estos se convirtieron en una alternativa ideal para aquellos apostadores de casino que prefieren jugar desde la comodidad de sus casas. Uno de los casinos legales del país es por ejemplo, Betsson y Betano, quienes se encuentran regulados por la LOTBA (Lotería de la Provincia de Buenos Aires) y, además, tiene licencia de juego de la MGA (Malta Gaming Authority). Se recomienda revisar la evaluación de cada casino y registrase en sus páginas oficiales.

Licencia de los casinos online

Los casinos online que operan de manera legal y regulada tienen una particularidad en común: todos tienen, al menos una, licencia de juego aprobada por un organismo internacional de juego. Estos sitios de apuestas han ganado gran popularidad en Argentina y, para ser los mejores, deben ofrecer garantías a sus jugadores. Para esto se ponen a merced de entes reguladores para que estos estén en constante vigilancia de las operaciones de divisas y datos de la empresa. Los expertos en juegos de casino solo eligen empresas reguladas por las mejores instituciones del mundo.

Las autoridades con mayor reputación y transparencia en cuanto controles y requisitos, son:

Malta Gaming Authority

Comisión de Juego de Curazao

Autoridad de Licencias de Gibraltar

Si el casino en pesos elegido tiene licencia de alguno de estos entes, no se debería tener preocupaciones sobre la seguridad. Estos permisos de juego obligan a los casinos a cumplir criterios de excelencia para no perder el permiso de operar legalmente.

Seguridad de los casinos online legales

Los mejores casinos online de Argentina que operan de manera legal y cuentan con licencia de autoridades de juego internacionales, trabajan con medidas de seguridad avanzada. Usando protocolos de encriptación SSL o Secure Socket Layer, que no es menos que un protocolo de seguridad de alto nivel que permite encriptar tus datos sensibles, como información personal y bancaria, convirtiéndolos ilegibles para cualquiera que quiera acceder a ellos. Si se tienen dudas respecto cómo funciona la privacidad y seguridad de la página de casino elegida, se pueden ver más detalles y sus características en el apartado de seguridad y de legales o términos y condiciones.

Atención al cliente

Es importantísimo que tengas en cuenta este factor clave para que la experiencia sea perfecta y sin complicaciones. Todos sabemos que un servicio al cliente eficiente es una gran ventaja que nos permite relajar y confiar al jugar en un sitio en donde se deposita plata. Se recomienda que antes de registrarse en un casino online, se verifiquen los medios de contacto que ofrece, cómo funcionan y los tiempos de respuesta. Las formas de contacto más usadas son: chat en vivo y email.

Leer las reseñas de otros usuarios sobre el servicio de atención que tiene el casino es recomendable, de esta manera se sabe si resuelven rápido y de manera correcta.

Los usuarios pueden ajustar muchas configuraciones para una experiencia de juego más personalizada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conclusión final sobre los casinos online en pesos en Argentina

Algo que beneficia a los argentinos que no cuentan con monederos electrónicos internacionales, es el hecho de poder usar medios de pago que permiten transacciones en pesos. Como por ejemplo: transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, entre otras opciones. Y la regulación de estos sitios webs con juegos de casino online y apuestas deportivas, permitió que podamos jugar con medios de pago seguros y populares en Argentina.

Por lo que, si se tiene pensado jugar juegos de casino online en pesos, hay una gran cantidad de opciones de primera. Las que más se recomiendan son las que se mencionan en la lista de los mejores casinos online del país. Por último, hay que tener siempre presente el hecho de jugar responsablemente, estableciendo límites desde un inicio y jugando con moderación.

Preguntas frecuentes sobre casinos online que aceptan pesos en Argentina

¿Puedo jugar juegos de casino online en pesos en Argentina?

Sí, se puede jugar diferentes tipos de juegos de azar online con medios de pago que permiten ingresos y retiros de pesos en las plataformas de juegos de mesa legales. Se puede acceder a ellos desde todos los dispositivos electrónicos, como: PC o celular. Busca guías de juegos de casino para obtener mejores resultados a la hora de obtener ganancias en pesos.

¿Tengo que pagar impuestos de la plata ganada en el casino online?

La AFIP cobra un impuesto del 2,5% para los depósitos de dinero en los casinos online. Este porcentaje se aplica a los depósitos de dinero realizados en las cuentas de casino o casa de apuestas online. Esto para muchos jugadores puede ser una de las grandes desventajas de apostar en Argentina, pero al final del día, es lo que permite que la industria funcione regulada dentro de nuestro país.

¿Se pueden jugar juegos de casino online en dólares desde Argentina?

Sí, existen muchos casinos online que ofrecen métodos de pago con monedas extranjeras, como pueden ser, el dólar estadounidense y el euro.

¿Cuáles son los casinos online que pagan más rápido en Argentina?

No solo los casinos online deben ser los que ofrezcan retiros inmediatos, sino también los métodos de pago disponibles en las plataformas de juegos. Las billeteras virtuales como: Mercado Pago, Neteller, Skrill, Paypal y Astropay son las que más rápido pagan, acreditando el dinero en menos de 24 horas. Para conocer el funcionamiento de cada forma de pago, es recomendable que leas sus condiciones.