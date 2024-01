Mejores casinos online en Argentina: El boom digital de los juegos de azar

Los casinos online han experimentado un crecimiento exponencial a nivel mundial, convirtiéndose en una parte significativa de la industria del juego gracias al acceso a internet y la popularización de dispositivos móviles. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la popularidad de los casinos online se ha incrementado considerablemente alrededor del mundo, esto se debe en gran medida a la transformación digital que a partir de 2020 comenzó a presentarse en diversos rubros.

Tal es el caso de los casinos online que operan en Argentina, los cuales tuvieron un incremento exponencial en la cantidad de registros anuales. Estas plataformas no solo proporcionan una amplia gama de juegos de casino y desarrolladores de renombre sino que también ofrecen diversos métodos de pago adaptados a las necesidades de los usuarios argentinos.

Los mejores casinos online que funcionan desde Argentina en el 2024

Antes de aventurarse a entrar en el mundo de los casinos online, hay que tener en cuenta diversos factores, pues para que un casino online sea seguro debe cumplir con ciertas normativas estatales e internacionales. En Argentina, actualmente, operan sitios de apuestas por internet que no tienen licencia internacional o aprobación del Estado para funcionar legalmente, por ello vale la pena conocer algunos tips para evitar esos sitios.

La elección de un casino online debe ser una decisión informada, considerando factores como las opciones de contacto con atención al cliente y la disponibilidad de métodos de pago compatibles. Es fundamental revisar las condiciones de los bonos ofrecidos y evitar intentar liberar múltiples bonos simultáneamente, debido a los requisitos de apuesta que puede ser desafiante cumplir.

A continuación, te compartimos una lista de los mejores casinos online de Argentina con licencia:

1. bet365

bet365 opera en la mayoría de los países de Latinoamérica de manera legal y regulada. Además de ser sinónimo de confianza, bet365 se destaca por su sección especial de póker. En la cual le regala a los nuevos usuarios un bono de bienvenida de $36.500.

Por tanto, es uno de los mejores sitios del mundo para jugar póker online.

2. Vulkan Vegas

Vulkan Vegas es un juego que se destaca por su estilo animado, el cual cuenta con juegos con excelentes temáticas, además de ofrecer un bono de bienvenida del 100% hasta $750.000 + 150 giros gratis.

Vulkan Vegas cuenta con más de 5.000 títulos de juegos de casino, esta gran diversidad asegura la diversión para el usuario, ya que tendrá mucho de dónde escoger.

3. Betsson

Betsson casino se encuentra disponible para los residentes de la Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal.

A los nuevos usuarios se les ofrece el beneficio de devolverles el 100% de su primer depósito con un tope de $50.000. Además de que permite hacer pagos inmediatos con Mercado Pago para apostar en los mejores eventos deportivos de la Liga Profesional de Fútbol.

En el caso de los clientes registrados, les otorga la posibilidad de acceder a su servicio de streaming con transmisiones en directo de todos los partidos que se están disputando en tiempo real.

Por ello la sección de apuestas en vivo de Betsson es una de la favoritas.

4. My Stake

Mystake casino es otra de las mejores plataformas de juegos de casino del mundo. Con un bono de bienvenida del 250% y con la posibilidad de jugar en euros, este casino se volvió uno de los favoritos de los apostadores que usan billeteras virtuales internacionales o criptomonedas.

Mystake es un casino online enfocado en los juegos de casino y e-sports, contando con un diseño animado espectacular.

Las apuestas deportivas son uno de sus fuertes por lo que es probable que al ingresar el usuario pueda buscar entre distintas ofertas para comenzar a disfrutar de los deportes virtuales.

5. Codere

Los fanáticos de River deben conocer este casino, ya que su nombre se encuentra en toda la indumentaria del equipo de Nuñez. En Codere es posible hallar algunas de las mejores tragamonedas del momento, Cleopatra, God of Olympus, Queen of Alexandria y muchos más.

Actualmente, Codere se encuentra disponible en CABA y Provincia de Buenos Aires. Este es otro de los casinos online en los que se puede pagar con Mercado Pago.

6. 22bet

22bet es el casino online que cuenta con su app móvil para jugar desde tu celular. Lo único que requiere es ser mayor de 18 años para poder descargarla y registrarse.

Este casino online tiene tragamonedas y blackjack con jackpots y un RTP de los más altos del país.

22bet es un sitio web más enfocado en las apuestas deportivas y e-sports, pero no por eso descuida al público del casino, por el contrario, ofrece más de miles de títulos de juegos de casino y un bono de bienvenida de $12.000 pesos.

Nunca fue tan sencillo apostar y jugar juegos de casino.

7. LeoVegas

LeoVegas es un casino de origen europeo que tiene más de 1.700 títulos de juego de casino de los mejores desarrolladores de software. Se destaca por tener una de las mejores salas de casino en vivo y un excelente servicio de apuestas en vivo.

Al trabajar con proveedores de software de alta calidad, su servicio de streaming es el más veloz del país. Además cuenta con un bono de bienvenida de $15.000 pesos.

8. 888casino

888 casino cuenta con una plataforma web altamente profesional y atractiva, hasta su club VIP repleto de promociones para sus clientes más leales. En este casino online no te van a faltar las promociones y los regalos.

Sumado a esto, en 888 casino vas a poder jugar siempre en los últimos lanzamientos de tragamonedas del momento. Este casino es innovador y actualizado, sobre todo, su sección de promociones.

Para los nuevos usuarios ofrece un bono de bienvenida del 100%.

9. PlayUzu

PlayUzu es otro de los sitios 100% enfocados en los juegos de casino, pero por sobre todo, en las slots. Este casino online es famoso por tener las mejores temáticas y llenar su catálogo de juegos con jackpot. Uno de los juegos especiales de PlayUzu son sus 3 ruletas de la suerte con premios especiales.

Además de su función hot and cold en donde separa los juegos que más pagan de los que menos, dando a los usuaros información de sus últimos pagos y cómo fue su último premio mayor.

10. CasiGo

CasiGo es un casino online que tiene los mejores bonos y promociones del país. Desde sorteos de viajes en crucero gratis hasta un club VIP lleno de recompensas. Este sitio web de juegos de casino no tiene apuestas deportivas, por lo que es 100% enfocado en casino y casino en vivo. Su fuerte son las máquinas tragamonedas y su sección de juegos gratis, en donde sus usuarios pueden probar los nuevos lanzamientos antes de jugar con dinero real.

En Casigo todos los días hay ofertas y bonos con descuentos, devoluciones y giros gratis.

Bonos y promociones de los casinos online de Argentina

Los bonos y las promociones son la mejor manera que encontraron los casinos online para atraer y fidelizar a sus clientes, por lo que los usuarios pueden usar este beneficio en su favor y encontrar el mejor.

Para poder facilitar la elección se debe conocer todos los tipos de bonificación que puedes encontrar en un casino online:

Bono de bienvenida: suelen devolver al usuario el 100% de su primer depósito con un tope máximo de reintegro en créditos.

Bono sin depósito: regalan créditos, apuestas gratis o giros gratis sin la necesidad de ingresar dinero, solo por registrarse.

Bono por depósito: devuelven un porcentaje de la recarga de dinero.

Bono por referido: regalan crédito, freebet o free spins por invitar a un amigo.

Es importante saber que estos bonos siempre están sujetos a términos, condiciones y requisitos de apuesta obligatorios. El no cumplimiento de ellos puede generar que el bono sea cancelado de manera permanente.

Por ello se recomienda siempre leer los términos, condiciones y el rollover o cantidad de veces que se debe apostar el bono para poder retirar las ganancias.

Juegos de casino online disponibles por dinero real

Mucha gente todavía no sabe que en el 2024 es posible jugar juegos de casino por dinero real sin tener que moverse de su casa. Solo se debe que tener una cuenta de casino creada con dinero adentro. Si ya se dispone de lo antes mencionado es hora de elegir entre miles de títulos de los siguientes juegos de casino:

Tragamonedas o slots

Póker

Blackjack

Bingo

Ruleta

Baccarat

Juegos de TV

Se recomienda a los nuevos usuario que antes de jugar por dinero real, prueben con las versiones demo de los juegos, estas se pueden encontrar en los mejores casinos online o en las páginas web de los desarrolladores, ahí se puede ver todo su catálogo de juegos en versión gratuita.

Tragamonedas online

Las tragamonedas son el juego de casino más jugado en el mundo entero, este tradicional y popular juego nunca pasa de moda ni logra aburrir a sus jugadores. Por lo que los casinos online crearon slots o tragaperras virtuales y llenaron sus catálogos con miles y miles de títulos diferentes.

Dentro de las tragamonedas se puede encontrar aquellas con Jackpots (bote progresivo) o premio mayor, con miles de líneas de pago, giros gratis y rondas de bonificación especiales.

Algo que se encuentra en abundancia en los casinos online son tragamonedas con diferentes variantes y temáticas para apostar desde 0,10 centavos a miles de pesos. Las nuevas slots de Megaways le dan a los jugadores más posibilidades de tener éxito y tienen retornos al jugador o RTP altos con diferentes volatilidades, muchas permiten grandes premios.

Casino en vivo - lo último del momento

Los casinos online se encontraron que una gran parte de los jugadores de casino no elegían jugar online por la lejanía de los juegos virtuales con respecto a los juegos de casino tradicionales en salas físicas.

Ante esa necesidad, desarrollaron juegos de casino en vivo. Esto se dio gracias a un excelente servicio de streaming que conecta las mesas de casino físico con los casinos online, permitiéndole a los apostadores jugar desde la comodidad de su PC o celular.

En los juegos de casino en vivo, los jugadores pueden interactuar con el crupier y con sus contrincantes en tiempo real. Esto te permite tener una experiencia similar a la tradicional. Los juegos de casino disponibles en la modalidad en vivo son:

Blackjack en vivo

Baccarat en vivo

Póker en vivo

Bingo en vivo

Ruleta en vivo

Si lo desean pueden probar suerte en las mejores salas de casino en vivo de Betsson

Proveedores de juegos de casino online - ¿Cuáles son los mejores del mundo?

Los juegos de casino son software creados por desarrolladores. Estos proveedores de juegos de casino se encargan de que el juego sea seguro, de que sus gráficos y sonidos sean envolventes y en alta calidad, que las temáticas sean entretenidas y logren hacerte desconectar del mundo real cuando jugás.

También se encargan de definir el RTP, la volatilidad y la aleatoriedad del juego, por lo que su rol es fundamental en el resultado final. Las empresas dedicadas a crear juegos de casino cuentan con licencias de juego que aseguran que el juego es confiable y es regulado por autoridades competentes.

Estas son algunos de los mejores proveedores de software con los que trabajan los casinos online legales de Argentina y del mundo entero:

NetEnt

Playtech

Evolution

IGT

Microgaming

Pragmatic Play

App móvil de casino online - Jugar desde el celular

Los mejores casinos online deben tener aspectos diferenciales que los hagan mejores que la competencia, y en esta lucha por ofrecer el mejor servicio y experiencia de juego posible, los operadores de apuestas desarrollan aplicaciones móviles compatibles con Android e iOS para que sus jugadores puedan descargar la APP de casino en su teléfono y jugar desde cualquier sitio.

No son muchos los casinos que tienen aplicación móvil, por lo que aquellos que disponen de ella tienen un gran plus en cuanto a la atracción y retención de clientes.

Métodos de pago

Los casinos online y casas de apuestas deportivas trabajan con distintas formas de pago, desde billeteras virtuales hasta pago en efectivo. Algunas de estas casas de apuestas internacionales te permiten hacer apuestas en dólares o euros, eso sí, para estos se necesitan monederos electrónicos internacionales, como: PayPal.

Estos son los medios de pago que seguramente encuentres en un casino online:

Tarjetas de crédito ( VISA, MasterCard, American Express )

Tarjetas de débito

DEBIN

Transferencia bancaria

Billeteras electrónicas (Skrill, Neteller, Astropay, Paypal, Mercado Pago, MODO y muchos más)

Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y muchas más)

Efectivo (Pago Fácil, Rapi Pago)

Seguridad y licencia de los casinos online

Las apuestas deportivas y los juegos de casino son formas de entretenimiento que usan los seres humanos hace más de miles de años. Esto nunca dejó de ser así y hoy, gracias a las tecnologías, los aficionados de los juegos de azar pueden acceder a ellos desde la palma de su mano.

Pero como toda tecnología, conlleva un riesgo que los operadores de casino tienen que tener muy en cuenta y prevenir con medidas de seguridad de excelencia, con encriptación SSL de datos para resguardar información personal y datos bancarios de sus clientes.

También deben prevenir el lavado de dinero y el terrorismo, por lo que juega un rol muy importante la validación de identidad y los métodos de pago que permite. Las licencias de juego que tienen los mejores casinos del mundo son provenientes de organismos internacionales de renombre que regulan a dichos sitios.

Las licencias de juego de las autoridades más estrictas son:

MGA (Malta Gaming Authority)

Comisión de Juegos de Curazao

GRA (Gibraltar Regulatory Authority)

Requisitos de edad y jurisdicción - Juego responsable

Muchos casinos online solo se encuentran regulados en algunas provincias, y en otras no. Por lo que algunos usuarios no van a poder registrarte en algunos sitios de apuestas debido a que viven en un determinado territorio de Argentina. ¿Cómo saben los casinos dónde viven? Por el DNI, por lo que va a ser necesario no solo encontrarte en el lugar, sino también residir legalmente en esa provincia.

Cada provincia de Argentina y CABA tiene su propia autoridad reguladora, como puede ser: la Lotería de la Provincia de Buenos Aires o la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de estos organismos se encarga de regular y controlar a las casas de apuestas que se encuentran bajo su territorio.

Los casinos que están regulados en Argentina deben cumplir con ciertas responsabilidades, por ejemplo: asegurarse de que ningún menor de 18 años se registre en su sitio web o brindar herramientas de juego responsable en su plataforma de juego.

También recordar a los usuarios que el juego irresponsable y sin control puede ser perjudicial para la salud, además de brindarles soporte en caso de que estos lo necesiten.

Recomendaciones de casinos online legales con Casinotopsonline Askgamblers y Trustpilot

Muchos jugadores de casino y de apuestas deportivas buscan leer opiniones y recomendaciones de otros usuarios antes de elegir un sitio para registrarse. Eso es una excelente idea, pues permite conocer experiencias de primera mano y saber más o menos qué esperar del casino online.

Sitios como Casinotopsonline, AskGamblers y Trustpilot pueden ser de ayuda para descubrir opiniones de usuarios, reseñas de profesionales y las mejores ventajas y desventajas de un sitio de juegos de casino.

Servicio de atención al cliente en los casinos online

Algo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de elegir un casino online para registrarse, es cómo funciona su servicio de atención al cliente, el horario en el cual se encuentra activo, los canales de atención y los tiempos de resolución de reclamos.

Las formas de contacto más usadas por los casinos online son:

Chat 24/7

Correo electrónico

Número telefónico

Redes sociales

Domicilio para envíos por correo

Conclusión sobre los mejores casinos en línea

Al llegar al final, se desea ofrecer un resumen con los consejos y aspectos importantes que se han comentado a lo largo del artículo. Por un lado, la importancia de que un casino online tenga licencia para registrarte en él. Después que los juegos de casino y sus desarrolladores tienen mucho que ver en la calidad final y la forma de pago del juego de azar virtual.

Se recomienda probar las formas de contacto con atención al cliente y ver si dispones de las mismas formas de pago que propone el casino, tanto para hacer ingresos de dinero como para sacar lo ganado.

Es esencial revisar las condiciones de los bonos y evitar intentar liberar muchos simultáneamente, ya que puede ser difícil cumplir con todos los rollover o requisitos de apuesta necesarios.

Se enfatiza que se ha procurado incluir toda la información valiosa en el artículo, con la intención de que el lector se convierta en un experto en casinos online. Ahora solo resta probar suerte en alguno de los casinos mencionados en el TOP 10 de los mejores casinos online de Argentina.

Preguntas frecuentes sobre casinos online en Argentina

¿Cuál es la mejor página web de casino online de Argentina?

La mejor empresa de casino online de Argentina es bet365, seguida por Vulkan Vegas y Betsson. Estas se destacan por tener años de trayectoria en la industria y ser altamente confiables. Sumado a eso, Betsson es el sponsor oficial de Boca Juniors.

¿Cuánto tarda en pagar un casino online en Argentina?

Los casinos online trabajan con distintos métodos de pago, cada uno de ellos tiene sus propias condiciones y tiempos de pago. Usualmente, las tarjetas de crédito demoran hasta 5 días y las billeteras virtuales como Mercado Pago en menos de 24 horas.

¿Tienen Club VIP los casinos online de Argentina?

Sí, muchos de los mejores casinos online de Argentina tienen club vip para sus jugadores más fieles en donde premian su lealtad con bonos y ofertas especiales. Aquellos casinos que tiene club de lealtad son: Vulkan Vegas, 888casino, PlayUzu y CasiGo.

¿Cómo se si un casino online es legal en mi provincia?

Para saber en qué provincia se encuentra regulado un casino online podés buscar en los términos y condiciones disponibles en el sitio web del casino. También podés verificar cuál entidad reguladora aprobó su licencia, por ejemplo: la Lotería de Misiones.