Qué considerar en la jornada 15 de LaLiga Santader a la hora de apostar

El delantero danés del FC Barcelona Martin Braithwaite, en una imagen de archivo (Foto: EFE/Alejandro García)

Goles, penales, caídas, lágrimas y más ha dejado la Jornada 14 de LaLiga Santander que terminó y dará paso a su siguiente etapa desde este 26 de noviembre. La jornada 15 promete estar a la altura y llevar a sus espectadores grandes momentos que marcarán los partidos de este noviembre.

Por lo anterior hay algunas recomendaciones para apostar rumbo a la jornada 15 de LaLiga Santander. De acuerdo con la plataforma Beyond Stats, que ofrece métricas de fútbol para revelar percepciones de los juegos como patrones y proyecciones a futuro, en la nueva jornada los puntos a considerar de los jugadores son los siguientes:

Cillessen, Valencia CF

Han alcanzado 19 puntos en las últimas tres jornadas y solamente 1.3 millones de valor de mercado. Si el “estilo de Bordalas” obtiene más fuerza, el holandés podría ser el ofertón de la segunda vuelta.

El portero neerlandés del Valencia Jasper Cillessen, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga Santander contra la Real Sociedad (Foto: EFE/Javier Etxezarreta)

Olivera, Getafe CF

“Uno de los artífices de la reacción del Getafe CF ante el Cádiz CF”. Arrancó el marcador de cabeza, obteniendo 11 puntos y por medio millón de euros podría ser el complemento perfecto a LaLiga Fantasy MARCA.

Toni Kroos, Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid ha demostrado ser una de las mejores inversiones, ya que su alto precio ha salido barato comparado con la rentabilidad, ya que cuesta 31 millones pero está en 7,5 puntos de media por partido.

Toni Kroos durante su calentamiento, previo a un partido (Foto: REUTERS/Gleb Garanich)

Nabil Fekir, Real Betis

El francés, pese a irregularidades intermitentes, brilló en la goleada al Elche (12 puntos Fantasy). Los próximos partidos podrían servir para consolidar su rendimiento en LaLiga Santander.

Asimismo, en la tabla de clasificación de la jornada 14 se observa que los primeros lugares están ocupados por el Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla, los cuáles tienen 30, 29 y 28 puntos, así como una diferencia de goles de +18, +9 y +14 goles respectivamente.

Gracias a los balances de los equipos y sus jugadores es posible hacer proyecciones de quién o quiénes son los que podrían destacar en la siguiente jornada. Basándose en su desempeño anterior y pueden volverse en los nuevos favoritos.

Durante los juegos hay quienes aprovechan los datos disponibles para apostar por el que parece ser el mejor equipado y así no solo ganarse la satisfacción de apoyar a un equipo, sino la de ganar.

El centrocampista del Osasuna Rober Ibáñez, en una imagen de archivo (Foto: EFE/Jesús Diges)

No obstante, el director de la empresa mexicana de apuestas en línea, Strendus, Eduardo Peláez, dijo en entrevista para EFE, hay apostadores que prefieren confiar en sus rachas de forma pasional y no racional, ya que no lo hacen para ganar dinero, sino para divertirse.

Asimismo, dijo que en México los jugadores prefieren invertir dinero al azar en las Ligas más importantes del mundo, como LaLiga Santander, ubicadas en regiones como Europa y Asia.

Cual sea el caso, incluso si no se trata de un partido de LaLiga sino hasta de un eSport, Strendus es un sitio de apuestas que da cabida a todos los que quieran apostar, ya que la finalidad sigue siendo la de divertirse y darle sazón a los partidos.

Durante esta jornada 15 de LaLiga Santander cualquiera puede darse una vuelta por la plataforma para invertir por su favorito y al finalizar los partidos revisar su sección de casino, slots y más.

