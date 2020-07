Pese a enfrentar duras penas de prisión, Ghislaine Maxwell no estaría dispuesta a “entregar” al Príncipe Andrew

Así lo aseguró una persona cercana a la ex pareja de Jeffrey Epsein al medio británico "The Telegraph". Agregó que está agradecida al segundo hijo de la reina Isabel II por haberla integrado en la alta sociedad de Nueva York y no lo mencionaría en un eventual acuerdo con las autoridades