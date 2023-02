Balones desinflados, un pezón, multas y una reportera vestida de novia: los escándalos que han marcado al Super Bowl

Se jugará la edición LVII del Super Bowl entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se enfrentarán en la edición LVII del Super Bowl de la la National Football League (NFL) este 12 de febrero, tanto deportistas como aficionados se prepararon horas antes para el encuentro más esperado de cada temporada. Esta es una recopilación de escándalos y sucesos inesperados que han ocurrido en los otros eventos del futbol americano.

El encuentro se realizará en Phoenix Convention Center, en Arizona (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Los “balones desinflados” y Tom Brady

El escándalo de los “balones desinflados” de Tom Brady —conocido como Deflategate balloons— se refiere a la controvertida acusación contra el quarterback estrella de los New England Patriots en la NFL, Tom Brady, después del Super Bowl XLIX en 2015. Señalaron a Brady y a los Patriots de haber usado balones de fútbol inflados por debajo de los límites permitidos para facilitar la recepción de los receptores de pases.

Después de una investigación exhaustiva por parte de la NFL, se determinó que Brady habría tenido un papel en la manipulación de los balones y lo suspendieron por cuatro partidos en la temporada 2016. Brady y los Patriots negaron repetidamente las acusaciones y apelaron la decisión de la NFL.

El lunes 6 de febrero del 2023, Brady anunció que se unirá a Fox Sports como analista hasta el 2024. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo)

Sin embargo, en abril de 2016, un juez federal revocó la suspensión de Brady, permitiéndole jugar la temporada completa. A pesar de ello, la NFL apeló la decisión y en marzo de 2016, un panel de tres jueces restauró la suspensión de Brady. La decisión final del caso se hizo en julio de 2016, cuando una corte federal rechazó la apelación de Brady, confirmando su suspensión de cuatro partidos.

El escándalo de los “balones desinflados” de Tom Brady ha sido uno de los más comentados en la historia de este deporte y ha generado tanto controversia como debate. Aunque Brady se ha mantenido como uno de los quarterbacks más dominantes en la NFL, muchos aficionados y comentaristas deportivos aún tienen opiniones divididas sobre su papel en el suceso. El 1 de febrero, el jugador anunció su retiro definitivo.

Apagón en pleno partido

El 3 de febrero de 2013, el Super Bowl XLVII, donde se enfrentaron los Baltimore Ravens contra los San Francisco 49ers, experimentó una interrupción sin precedentes cuando la luz se fue en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Durante más de una hora, el estadio quedó en completa oscuridad y los jugadores, oficiales y aficionados se encontraban en una incómoda incertidumbre.

Baltimore Ravens campeones del Super Bowl XLVII (Getty)

El apagón, que posteriormente se determinó que fue causado por un problema en el sistema eléctrico, causó una pausa en el juego y una gran preocupación en el campo. Los jugadores tuvieron que salir del campo y esperar mientras se resolvía el problema, y los aficionados se encontraban confundidos y preocupados por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una vez que la luz regresó, el juego continuó sin problemas y los Ravens finalmente vencieron a los 49ers con un marcador de 34 a 31.

Justin Timberlake y Janet Jackson

El pezón de Janet Jackson se mostró durante su presentación en el Super Bowl XXXVIII en 2004, mientras cantaba con Justin Timberlake. Durante el espectáculo, Timberlake arremangó la camisa de Jackson, revelando su pezón derecho. La reacción fue inmediata y polémica, con muchos críticos acusando a Jackson de intentar llamar la atención y ser inapropiada para un espectáculo transmitido en televisión nacional. Esto ocurrió en el medio tiempo del partido entre los Patriots y los Panthers.

La cantante se presentó junto aTimberlake en el medio tiempo, pero el show generó polémica y golpeó su carrera por el incidente bautizado como #Nipplegate (REUTERS/Win McNamee SV)

Es importante señalar que las acusaciones hacia la cantante Janet Jackson provocaron que perdiera contratos, su música fue cancelada de las emisiones de radio y canales de televisión, causando una caída en picada; diversos periodistas abordaron el tema y en 2022 se estrenó un documental.

Timberlake arrancó un fragmento de su atuendo (Photo by Frank Micelotta/Getty Images)

La CBS, la cadena que transmitió el espectáculo, se disculpó por el incidente y señaló que se trató de un “desafortunado accidente”. La controversia continuó durante semanas después del espectáculo, con la Federal Communications Commission (FCC) recibiendo miles de quejas y sancionando a la CBS con una multa de 550,000 dólares.

Cuando Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady

Con el objetivo de pedirle matrimonio al deportista, la ex conductora de Ventaneando se presentó vestida de novia y con una playera diseñada exclusivamente para demostrar su amor por Brady a la conferencia de prensa previa al Super Bowl XLII.

Esta recordada anécdota comenzó porque el atuendo de Gómez Mont despertó el interés de Tom Brady entre la fila de reporteros y decidió cederle la palabra: “La mujer con el vestido de novia”, dijo el exjugador de New England Patriots.

Con velo y vestido de novia, la conductora llamó la atención del quarterback (Twitter/@mauriosaur)

Al notar que había logrado captar la atención de Tom, la corresponsal de Azteca le gritó con entusiasmo: “¡Brady, estoy enamorada de ti! ¿Te casarías conmigo, por favor?” La atrevida pregunta causó sorpresa en el deportista, quien admitió que no había recibido una propuesta de ese nivel: “Nunca nadie se me había declarado”, mencionó.

Para ese momento, todos los reporteros y equipo técnico esperaban con atención la respuesta, cabe señalar que en 2008, Tom Brady llevaba aproximadamente dos años de haber iniciado su relación con Gisele Bundchen.

El deportista le preguntó su nombre a la reportera y ella incluso especificó que trabajaba para la televisora del Ajusco, no sin antes continuar con la particular propuesta: “Cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady”.

Inés le dio la vuelta al mundo al proponerle matrimonio a Tom Brady (captura Twitter)

En referencia a la madre de su primer hijo, Bridget Moynahan, el jugador de fútbol americano continuó evadiendo la respuesta: “He tenido pocas mujeres Brady en mi vida”, a lo que Gómez Mont continuó con la insistente propuesta de amor: “¿Puedo ser una de ellas?”, mencionó.

En cuestión de un par de minutos, Brady desilusionó a Inés Gómez Mont con un épico rechazo: “No, soy un hombre de una sola mujer”

En entrevistas posteriores, la presentadora de televisión ahora prófuga de la justicia mencionó que ella solo quería llamar la atención, pues tenía que crear contenido para la sección de entretenimiento y la idea se la había dado su hermano. En una publicación de Instagram de hace cuatro años, incluso mencionó que se sintió avergonzada por lo ocurrido, pero al pasar el tiempo, Inés Gómez Mont se sintió orgullosa.

Pero para Azteca Deportes, tal evento les causó consecuencias negativas ya que la NFL los sancionó y les quitó acreditaciones, según reveló Inés Sainz años más tarde en La Saga.

El periodista mexicano que se robó el jersey de Tom Brady

Si la pedida de mano en conferencia de prensa dejó mal parada a la prensa mexicana, hubo otro evento que también causó mala reputación entre los reporteros. En el Super Bowl LI de 2017 un periodista aprovechó los festejos de la victoria de los Pats para ir a los vestidores y sustraer la camiseta de Tom Brady.

Las cámaras de vigilancia grabaron el momento exacto en el que Mauricio Ortega, quien en aquel entonces tenía el cargo de director editorial en el periódico La Prensa, entró a los vestidores y se robó el uniforme del ex quaterback.

En cuanto los jugadores se dieron cuenta de que faltaban algunas camisetas, ya que no solo se llevó la playera de Brady, sino que también robó otros jerseys y hasta un casco, se notificó a las autoridades correspondientes. La investigación tuvo que involucrar a las autoridades mexicanas.

La Agencia de Investigación Criminal, órgano judicial de aquel entonces, trabajó con el FBI para catear el hogar del periodista. Cuando llegaron a Atizapán de Zaragoza, Estado de México —casa de Mauricio Ortega—, el comunicador entregó voluntariamente los uniformes, así que evitó ir a la cárcel.

Más tarde, La Prensa lo despidió y Mauricio Ortega ofreció una disculpa pública en la que aceptó su error. Le dedicó unas palabras a Tom Brady, quien le respondió: “Disculpa aceptada, todos cometemos errores. Las cosas en las que te equivocas y aprender sobre ellas se convierten en algo positivo en tu vida”.

El gesto de M.I.A. durante el show de medio tiempo de Madonna

Cuando la reina del pop se encargó de protagonizar el concierto del medio tiempo del Super Bowl XLVI en 2012, la cantante M.I.A. hizo una señal obscena frente a las cámaras y al público.

A pesar de que las artistas estelares eran Madonna y Nicky Minaj, invitaron a la británica para cantar. Así que cuando sonaba el tema Give me all your lovin, M.I.A. hizo la señal con su mano y se televisó en todas las señales que estaban transmitiendo el evento deportivo.

Madonna se enojó porque ese incidente se llevó los reflectores y “manchó” el concierto que quería hacer.