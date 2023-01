Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad: “Soy un alcohólico en recuperación”

Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad con un mensaje inspirador: "Estés donde estés: busca ayuda" (Getty Images)

Anthony Hopkins cumplió 85 años y recurrió a las redes sociales para celebrar 47 años de sobriedad y compartió un mensaje alentador para quienes luchan contra el alcoholismo.

El actor ganador del Oscar comenzó diciendo que no estaba tratando de ser pesado, pero que quería ser útil para aquellos que pueden estar lidiando con la adicción de la misma manera que él hace décadas.

“Soy un alcohólico en recuperación, y para ustedes, sé que hay personas que luchan en esta época de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que son acosados”, dijo Hopkins. “Yo digo esto: Sé amable contigo mismo. Sé amable. Mantente fuera del círculo de toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”.

Continuó explicando que hace 47 años estaba en una “situación desesperada” y probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida, hasta que tuvo la suerte de reconocer un día que algo andaba mal con él.

“Pero no me di cuenta de que era un tipo de condición mental, física, emocional llamada alcoholismo o adicción”, continuó. “No soy un experto en drogas. No soy experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”.

Hopkins tuvo un mensaje para los jóvenes que están siendo menospreciados: “No los escuchen”.

También animó a cualquiera que estuviera luchando contra la adicción, o cualquier problema en la actualidad, a hablar con alguien a quien respeten, ya sea un consejero o, para quienes lo necesitan, un programa de 12 pasos.

“Hay programas de 12 pasos en todo el mundo”, dijo el actor de “The Father”. “Cada ciudad, cada ciudad pequeña, cada comunidad, tiene programas de 12 pasos que pueden ayudarte. No cuesta nada, pero te dará una vida completamente nueva”.

Concluyó diciendo que es un “pecador”, como todos los demás, pero estar sobrio lo ayudó a tener la vida que tiene hoy.

“Así que estés donde estés, busca ayuda. No te avergüences. Siéntete orgulloso de ti mismo, hagas lo que hagas, no dejes que nadie te menosprecie”, dijo Hopkins. “Célebre como yo me celebro, aunque yo no sepa nada. Mucho amor para todos”.

Pese a haber pasado ya la barrera de los 80 años, parece que Hopkins todavía le queda mucho tiempo en el cine, pues el británico no ha parado de trabajar en todos estos años. Desde su debut en el año 1960, Hopkins tiene en su filmografía más de 140 películas.

Pero sin duda, el papel más memorable de Anthony Hopkins en el cine es el del psiquiatra-caníbal de “El silencio de los inocentes”.

Es muy activo en su perfil de Instagram donde comparte divertidos de él bailando, pintando o tocando el piano.

No es la primera vez que el actor comparte con sy más de 3 millones de seguidores el momento más oscuro de su vida.

“Hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención. Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir”, dijo Hopkins en un video en 2020. “Recibí un mensaje, un pequeño pensamiento que decía: ¿Quieres vivir o morir? Y dije, quiero vivir. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

Hace unos años, la prolífica estrella de cine se abrió sobre sus luchas por el abuso del alcohol con Brad Pitt para la revista Interview. Ambos intérpretes, que son amigos desde la pelícila “¿Conoces a Joe Black?”, hablaron sinceramente de sus problemas con el alcohol y sobre detalles de sus vidas tras abandonar esta adicción.

En el mismo encuentro Hopkins se preguntó por el sentido de hacer ciertas elecciones en la vida: “No sé por qué bebía”, afirmó. “Ahora miro hacia atrás y pienso: ‘No estuvo mal, pero no quiero volver a hacerlo’. En ese entonces causé daño y pido disculpas a las personas por hacer lo que hice. Forma parte de estar vivo. Hay que olvidar y simplemente seguir hacia delante”.

