RBD: Las misteriosas pistas que confirmarían nueva gira mundial

Fue en diciembre de 2020 cuando RBD ofreció un concierto que fue transmitido en línea a gran cantidad de países, y con el que sus fans pudieron ver por fin reunidos a Anahí, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni, siendo que los grandes ausentes fueron Dulce María y Alfonso Herrera.

El que se convirtió en el evento virtual más vendido también se volvió una esperanza para los seguidores de los intérpretes de canciones como Sólo quédate en silencio y Un poco de tu amor, quienes no han perdido la ilusión de ver a sus cantantes en una nueva gira internacional.

Pese a que cada integrante ha seguido un rumbo diferente desde la disolución del grupo en 2008, desde sus respectivas carreras a sus vidas personales, los RBD han dado muestras de también querer volverse a unir para complacer a sus admiradores.

Entre rumores sobre una nueva gira en conjunto, y si estarían los seis miembros sobre el escenario, recientemente cinco de ellos se reunieron en una cena navideña donde también estuvo presente Guillermo Rosas, quien en el pasado ha fungido como su tour manager.

Esta reunión que compartieron en sus redes sociales, todos expecto Alfonso Herrera, desató las sospechas de su fandom sobre un posible reencuentro de la banda, no únicamente en las fechas decembrinas sino también en los escenarios musicales.

Sin embargo, entre marzo y julio de 2022 Dulce María desminitó que fuera a concretarse la esperada gira, pues cada uno estaba en sus respectivos proyectos y los tiempos de cada uno no lograrían empatarse.

“Ya estábamos a nada de firmar ahora, justo antes de los 2000′s, ya teníamos las fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló la primera gira que íbamos a hacer”, reveló la cantante quien admitió que sí ha habido acercamientos con su compañeros de RBD.

Aunado a ello, Dulce María se unió a la gira 2000s Pop Tour, donde cantó temas de la famosa agrupación y pudo recibir la aceptación del público; no obstante, los rumores resurgieron entre septiembre y diciembre de este 2022 y se dio a conocer extraoficialmente que Dulce sí estaría en la nueva gira, no así Alfonso, quien se ha dedicado desde hace años a su faceta como actor, ahora en producciones internacionales.

Incluso “Poncho” no sólo no acudió a la cena navideña de los RBD sino que no estuvo presente en algunos eventos personales de sus ex compañeros, como la boda de Maite Perroni con el productor Andrés Tovar.

Casi por terminar el año, los RBD han vuelto a ilusionar a sus fans, pues en sus redes sociales han dejado “pistas” que indicarían que en efecto planean un reencuentro, posibilidad que está causando revuelo entre sus fans alrededor del mundo.

Y es que los internautas se percataron de que Christian Chávez y Christopher Uckermann eliminaron todas sus publicaciones de Instagram, además de que ya no cuentan con una foto de perfil, espacio que quedó vacio.

Esta acción ha sido una estrategia de publicidad que ya hemos visto anteriormente cuando otros famosos quieren generar expectativa respecto a un nuevo proyecto o noticia por anunciar.

Por otro lado, los fans se dieron cuenta de que Dulce María tambén estaría archivando gran cantidad de publicaciones en su feed de Instagram, pues contaba con más de dos mil de ellas y poco a poco se ha ido disminuyendo, por lo que los admiradores de la bandad pop creen que el perfil de la también actriz pronto lucirá como el de sus compañeros.

A estas señales se suma que una famosa empresa boletera de Brasil recién abrió un nuevo perfil de redes sociales para vender boletos con el nombre de RBD Tour 2023, por lo que los admiradores del grupo mexicano se encuentran a la expectativa del anuncio que puedan dar en las próximas horas.

