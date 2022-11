Hailey Bieber reveló el problema de salud que padece desde hace años

Hailey Bieber está casada con el cantante canadiense Justin Bieber (Reuters)

Desde su boda con Justin Bieber hace ya tres años, se ha especulado con la posibilidad de que el cantante y la modelo se conviertan en padres. La pareja expresó hace tiempo su deseo de que así fuese en el futuro, y desde entonces, los rumores de embarazo han perseguido a Hailey Bieber, quien se ha encargado de desmentirlos en más de una ocasión.

El escrutinio público al que se ve sometida y un sutil cambio en su aspecto, han hecho que salten de nuevo las alarmas. Cansada de enfrentarse a estos comentarios, la modelo ha decidido explicar por qué su panza se ve ahora más hinchada: “No es un bebé”, aseguró.

Hailey Bieber compartió detalles de su estado de salud con sus 49,4 millones de seguidores en Instagram y también abordó los rumores de embarazo, contando que tiene un quiste ovárico del “tamaño de una manzana” que le provoca náuseas e hinchazón.

“Tengo un quiste del tamaño de una manzana en mi ovario”, dijo a través de sus redes sociales, visibilizando el problema de salud que padece desde hace tiempo.

Con una imagen posando al natural, sin maquillaje en su rostro y vestida de manera casual, la modelo compartió con sus seguidores lo que implica convivir con esta afección. “No tengo endometriosis o síndrome del ovario poliquístico”, detalló. “Pero me ha salido varias veces un quiste en el ovario y no es divertido”.

La modelo, que es hija del actor Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin, explicó: “Es doloroso y me hace sentir náuseas, hinchazón y calambres. De todos modos estoy segura de que muchos de ustedes que padecen esto realmente pueden relacionarse y entender”, añadió en su publicación.

El sitio web del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra detalla que los quistes ováricos son sacos llenos de líquido que son muy comunes y generalmente no causan ningún síntoma. La gran mayoría no son cancerosas, y la mayoría “ocurren de forma natural y desaparecen en unos pocos meses sin necesidad de ningún tratamiento”.

Los síntomas generalmente solo ocurren si el quiste se rompe, es muy grande o bloquea el suministro de sangre a los ovarios, afirma el NHS, en cuyo caso el crecimiento puede causar dolor pélvico, distensión abdominal y períodos irregulares o abundantes.

Tanto Hailey como Justin Bieber han sido abiertos con los fanáticos sobre sus problemas de salud.

Hailey les dijo a los fanáticos a principios de año cómo había sufrido síntomas similares a los de un derrame cerebral debido a un pequeño coágulo de sangre en el cerebro. Dos años antes, dijo que tenía dermatitis perioral, una enfermedad de la piel que provoca irritaciones y, en su caso, cursa también severos brotes de acné, tal y como mostró con un selfie en el que aparecía sin maquillaje. “Me gusta ser lo más transparente posibile”, explicó entonces, algo que parece mantener a día de hoy.

El cantante estadounidense dio a conocer que sufre del síndrome de Ramsay Hunt, producido por el mismo virus de la varicela.

En junio, Justin reveló que le habían diagnosticado una condición rara llamada síndrome de Ramsay Hunt que resultó en una parálisis completa del lado derecho de su rostro, lo que lo obligó a cancelar varias presentaciones de su gira mundial.

“Es bastante grave”, dijo en ese momento. “Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”, compartió en un video.

